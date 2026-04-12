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美伊談判21小時「傳出壞消息」 伊朗外交部會後喊話1事

美艦穿越荷莫茲海峽後折返 美伊談判未受影響

中央社／伊斯蘭馬巴德12日綜合外電報導
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美國與伊朗11日起在巴基斯坦展開談判之際，美軍2艘驅逐艦當天穿越荷莫茲海峽一度讓...
美國與伊朗11日起在巴基斯坦展開談判之際，美軍2艘驅逐艦當天穿越荷莫茲海峽一度讓緊張升溫。（路透）

美國與伊朗11日起在巴基斯坦展開談判之際，美軍2艘驅逐艦當天穿越荷莫茲海峽一度讓緊張升溫。在2艦離開後，美軍稱這是安排水下無人艇掃雷，為恢復商業通航做準備。

華爾街日報指出，伊朗革命衛隊（IRGC）在美艦試圖穿越荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）時提出警告。在美國川普政府7日與伊朗同意停火2周後，革命衛隊海上武裝仍壓低海峽航運量進行控管，並開始徵收通行費。

一艘附近民用船隻的船員錄下美伊相互喊話的無線電通聯。

伊朗部隊透過無線電喊話其中一艘美軍驅逐艦：「這是最後警告。這是最後警告。」

美艦則回應「依國際法通過。我無意對你構成挑戰，並將遵守我方政府停火規則」。

美軍中央司令部表示，這2艘驅逐艦在波斯灣執行任務並按計畫離開，未發生衝突或意外，還說派艦是為表明美國不接受伊朗對海峽的控制，並為恢復商業通航做準備。

美軍中央司令部也說，這次通過海峽也開展使用水下無人艇清除水雷的更廣泛任務。

伊朗媒體表示，伊朗部隊的回應行動有與在伊斯蘭馬巴德的談判團隊進行協調，稱2艘美艦在對峙後已折返。

美伊11日展開的談判，是自1979年伊朗革命建立伊斯蘭共和國以來，雙方之間最高層級的正式會議。

美伊雙方的挑戰是得在接下來2周內取得足夠進展，以保持雙方長期爭端有外交解決的空間；相關議題包括伊朗核子計畫、飛彈發展以及支持中東代理勢力等，這些議題已困擾各方超過20年。

倫敦智庫皇家國際事務研究所（Chatham House）中東與北非事務主任瓦基爾（Sanam Vakil）表示，在美國軍艦於荷莫茲海峽對伊朗施壓下，率領伊朗談判代表團的國會議長卡利巴夫（Mohammad-Bagher Ghalibaf）仍能確保美伊會談不受影響，顯示他目前在伊朗體系內有一定權威。

瓦基爾說：「這是美國在測試對方，看看會否保持克制。」

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