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美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件

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美伊第3輪談判未達協議 范斯：伊朗拒絕接受美方條件、代表團將返美

編譯盧思綸／即時報導
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美國副總統范斯率團赴巴基斯坦與伊朗舉行談判。（美聯社）
美國副總統范斯率團赴巴基斯坦與伊朗舉行談判。（美聯社）

紐約時報報導，美國與伊朗11日下午起在巴基斯坦首都舉行談判至深夜，美方為首的副總統范斯12日稍早結束第3輪談判後召開記者會，宣布美伊談判尚未能達成協議，德黑蘭拒絕接受美方條件，代表團將在無協議的情況下返國。

參與談判的官員包括美國副總統范斯、美國中東特使威科夫、川普女婿庫許納、伊朗國會議長卡利巴夫、伊朗外長阿拉奇與巴國陸軍參謀長穆尼爾。

范斯表示：「壞消息是，我們尚未達成協議。伊朗拒絕接受我們的條件。」

范斯表示，他不想公開進行談判，也不會列出所有條件，但美方需要看到伊朗作出「明確承諾」，保證不會尋求取得核武，或取得用來實現核武能力的工具。CNN報導，范斯這番言論暗示，伊朗拒絕放棄核計畫。

范斯並未回答有關下一步的行動，包括荷莫茲海峽與這場衝突未來走向等問題。

路透報導，伊朗外交部長阿拉奇表示，伊美過去24小時內就多項主要議題進行磋商，包括荷莫茲海峽、核問題、戰爭賠償、解除制裁，以及全面終止針對伊朗與該地區的戰爭。

川普 紐約時報 庫許納

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