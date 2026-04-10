談判生變？ 川普對美伊達協議表樂觀

美國與伊朗的談判，定美東時間10日在巴基斯坦登場，圖為巴基斯坦民眾手持伊朗國旗。(歐新社)

美國和伊朗將於當地時間11日上午在巴基斯坦 首都伊斯蘭馬巴德展開首輪談判，川普 總統9日告訴國家廣播公司新聞網（NBC News），在美伊停火後，他對於與伊朗達成和平協議「非常樂觀」，並指出以色列 將「縮減」在黎巴嫩的攻擊行動。

川普在電話訪談中也告訴國家廣播公司新聞網，伊朗領袖們私底下「理性多了」，但他補充道，「如果他們不達成協議，之後會非常痛苦」。

根據報導，美國副總統范斯（JD Vance）預計11日率領美國代表團在巴基斯坦與伊朗舉行會談。

新華社發自伊斯蘭馬巴德的消息，伊朗駐巴基斯坦大使穆加達姆9日刪除他此前在社交媒體平台X上發布的，關於伊朗代表團將於9日晚抵達伊斯蘭馬巴德的貼文。

穆加達姆此前發文稱，儘管以色列屢次違反停火協議，但應巴基斯坦總理夏巴茲邀請，伊朗代表團將於9日晚抵達伊斯蘭馬巴德，就伊朗提出的10項停戰條款展開嚴肅對話。

但在傳出美伊即將展開談判之際，以色列8日大規模空襲黎巴嫩，造成重大傷亡。據伊朗國營通訊社9日報導，伊朗總統府副主任穆薩維警告，伊朗致力於地區的和平與穩定，但不會對以色列的「侵略行為」保持沉默。