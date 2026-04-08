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川普稱「伊朗受夠了」預告進駐荷莫茲「待下來」

伊朗放行部分亞洲國家船舶 效期不明

編譯盧思綸／綜合報導
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一艘懸掛印度國旗的船舶4月1日經荷莫茲海峽抵達孟買港口。(歐新社)
一艘懸掛印度國旗的船舶4月1日經荷莫茲海峽抵達孟買港口。(歐新社)

英國廣播網(BBC)7日報導，川普總統對伊朗祭出最後通牒前，中國、印度等部分亞洲國家已先後與德黑蘭談妥或取得默許，讓部分船舶得以安全通行荷莫茲海峽。

至於日本與馬來西亞，近期已有部分船隻獲准通過，但相關安排是否僅屬個案，具體條件為何，外界仍不清楚。

專家指出，伊朗准許部分亞洲國家通行荷莫茲海峽，但適用範圍與可持續時間仍有疑問；目前許多油輪懸掛巴拿馬或馬紹爾群島等國旗幟，但這些國家尚未取得安全通行保證。

BBC指出，中國、印度、菲律賓和巴基斯坦，近幾周相繼獲伊朗明示或默許該國船舶可通過荷莫茲海峽。

巴基斯坦3月28日宣布已有20艘船獲放行，印度對此歸功於外交努力，中國也證實已有船舶穿越荷莫茲並獲協助；北京同時維持與德黑蘭友好關係，並與巴基斯坦共同推動美伊停火。

然而，航運專家提醒，這些保證的適用範圍與時效仍有疑慮。航運顧問公司Marisks的曼尼亞提斯提醒，目前仍不清楚伊朗提供的安全通行保證，究竟只適用於部分船隻，還是適用於懸掛某一國國旗的所有船舶。

雪梨科技大學研究員施訓鵬(Roc Shi)指出，可確定的是，急需波灣能源的國家意識到，要想恢復運輸就必須和伊朗打交道；同時，這些安排象徵「外交突破」，但不等於問題已解決。

菲律賓3日與伊朗通話後達成協議，是亞洲國家中最新一國。由於菲律賓98%石油仰賴中東進口，在戰爭爆發後已率先宣布全國能源緊急狀態。

新加坡國立大學能源研究所的富坎(Roger Fouquet)指出，菲律賓常被視為美國盟友卻仍獲伊朗放行，「是非常有意思的案例」，表明德黑蘭願意分開處理，區分敵國同盟是否參與衝突。 

曼尼亞提斯提到，目前許多油輪懸掛的是巴拿馬或馬紹爾群島等國旗幟，而這些國家尚未取得安全通行保證。

日本 川普 巴基斯坦

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