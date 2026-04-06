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川普恐涉戰爭罪？他公然威脅轟炸民用設施 國際法專家示警

川普最後通牒 限伊朗7日晚重啟海峽 否則摧毀所有電廠和橋樑

編譯劉忠勇／綜合報導
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川普總統5日再對伊朗發出通牒，若在美東時間7日晚間仍不開放荷莫茲海峽，將對伊朗進...
川普總統5日再對伊朗發出通牒，若在美東時間7日晚間仍不開放荷莫茲海峽，將對伊朗進行無情打擊。圖為川普1日準備在白宮發表伊朗戰爭相關演說。(路透)

川普總統揚言，若伊朗領導人不在7日(周二)晚間前同意重啟荷莫茲海峽，他將摧毀伊朗境內所有發電廠，藉此進一步加強對德黑蘭方面施壓。

川普周日在接受華爾街日報八分鐘訪問時說：「如果他們不照辦、想繼續封鎖海峽，他們將失去全國每一座發電廠，以及其他所有的工廠。」

川普發表這番談話數小時前，美軍剛救出一名身陷伊朗的美國飛行員。連日來，川普不斷加大對伊朗威脅，而伊朗則持續抵抗美方要求，顯然下定決心要打一場消耗戰。

美國政府官員透露 ，周末發生的事刺激了川普，使他在尋求協議的過程中，更急於對伊朗施加更大壓力。川普在上周的演說中曾揚言，他計畫在未來兩到三周內重擊伊朗。這場衝突目前已進入第六周，而川普政府最初預測戰事僅會持續四到六周。

針對川普的威脅，伊朗國會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf)在社群媒體上表示，唯一可行的路徑是從進一步的衝突中退一步。他說：「你魯莽的舉動正將美國每個家庭拖入活生生的煉獄，而我們整個地區都將陷入火海。」

周一代表川普上個月限令伊朗達成協議並開放荷莫茲海峽的十天期限已滿。不過，所謂的最後期限本身一直變來變去。川普受訪時將期限改到周二，隨後在周日下午，他在未做進一步說明的情況下發文表示：「周二，美東時間晚上8:00！」

當被追問他認為戰爭何時會結束時，川普說：「我很快就會讓大家知道，」並說他相信伊朗這次因戰火受損的復原工作，恐怕要花上20年。

他說：「如果他們在周二晚間前不採取行動，他們國內將不再有任何發電廠，也不會有任何橋梁還立著。」

川普在周日上午的一則社群媒體貼文中威脅，若不重新開放荷莫茲海峽，他將在周二摧毀伊朗的發電廠與橋梁。

被問到是否擔心若民用基礎設施遭到打擊，擁有9300萬人口的伊朗人民會受苦時，川普說：「不，他們希望我們這麼做，」並聲稱伊朗人民正「生活在煉獄中」。

川普說，伊朗人民害怕公開抗議並冒著被殺的風險，「他們不上街的唯一原因，是對方已經殺了4萬5000人。只要他們一上街，就會被槍殺」。

川普造訪川普國家高爾夫球俱樂部後，周日返抵白宮。(美聯社)
川普造訪川普國家高爾夫球俱樂部後，周日返抵白宮。(美聯社)

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