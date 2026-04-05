遭擊斃伊朗少將蘇雷曼尼姪女洛杉磯被捕 綠卡遭撤銷

蘇雷曼尼曾主導伊朗革命衛隊對外行動單位。2020年1月，川普總統在他首任任期的最後一年，下令以無人機擊殺在伊拉克的蘇雷曼尼。(美聯社)

伊朗戰事邁入第六周之際，在川普 總統第一任遭到擊殺的伊朗革命衛隊少將蘇雷曼尼(Qasem Soleimani)住在洛杉磯的姪女及其女兒，一直力挺伊朗政權，最近在社群媒體歡慶美軍在伊朗戰爭中死亡，被國務院 下令撤銷永久居留權(綠卡)後，遭到逮捕，同時已知，至少有四名與現任或前任伊朗政府相關人士的簽證被撤銷，啟動遣返出境程序。

據國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，國務院4日發布聲明證實，蘇雷曼尼的姪女及其女兒的綠卡已被撤銷，兩人於3日晚間遭到逮捕：「(蘇雷曼尼姪女)哈米黛·蘇雷曼尼·阿夫沙(Hamideh Soleimani Afshar)和她女兒目前已被移民與海關執法局(ICE)拘留。」

國務院4日聲明指出：「昨晚，在國務卿魯比歐終止其合法永久居民(LPR)身分後，伊朗革命衛隊已故少將蘇雷曼尼的姪女與姪孫女被聯邦探員逮捕。」

聲明提到，蘇雷曼尼姪女姓名為哈米德‧蘇雷曼尼‧阿夫沙，其女兒則未點名。國務院表示：「根據媒體報導及她本人的社群媒體言論，阿夫沙為伊朗極權恐怖政權的積極支持者。」

聲明同時指出，阿夫沙「曾慶祝針對美國人的攻擊，並稱我們的國家為『大撒旦』。川普政府絕不允許我國成為支持反美恐怖政權的外籍人士避風港。」聲明補充，阿夫沙的丈夫也被禁止入境美國。國務院聲明還指控母女兩人多年來在洛杉磯過著奢靡生活，並且經常在社群媒體炫富。

國務卿魯比歐親上火線透過社群平台X譴責：「公開支持伊朗政權，為襲擊美國人的行為歡呼雀躍，並將美國稱之為『大撒旦』(Great Satan)。」並重申：「川普政府不會讓支持反美恐怖政權的外國人把美國當成家。」

蘇雷曼尼曾領導伊朗革命衛隊聖城旅(Quds Force)，2020年在伊拉克巴格達國際機場附近，被時任總統川普下令採取的無人機空襲行動中遭到擊斃。

不過伊朗新聞機構4日引述蘇雷曼尼女兒娜耶絲(Narjes Soleimani)的說法指出，這位已故伊朗軍事指揮官的家人與親屬從未在美國定居，而且生前只有兩名姪子而非姪女。

另一名被擊斃伊朗高層官員—國家安全委員會首長拉里賈尼(Ali Larijani)的女兒法蒂瑪·阿爾德希爾-拉里賈尼(Fatemeh Ardeshir-Larijani)與女婿莫塔梅迪(Seyed Kalantar Motamedi)，其合法身分也已遭撤銷。拉里賈尼於3月17日遭以色列 空襲身亡。聲明表示，這兩人目前已不在美國境內，並被禁止再次入境。

其實早在去年12月初、也就是伊朗反政府抗議活動爆發前，國務院已撤銷或拒絕續簽包括伊朗駐聯合國代表團副大使等多名伊朗外交官的簽證，不過國務院3日基於「隱私與安全原因」，拒絕針對此事發表進一步評論，僅強調無關於抗議活動或伊朗戰事。