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美軍掌握伊朗空優？CNN：一天折損兩架戰機 戳破川普大話

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普1日在白宮十字廳就伊朗戰爭發表演說後離場。(美聯社)
美國總統川普1日在白宮十字廳就伊朗戰爭發表演說後離場。(美聯社)

美國空軍一架F-15E「打擊鷹」在伊朗上空被擊落，其中一名機組員至今下落不明。儘管許多情況仍未明朗，但CNN指出，此事仍使這場原本就不受美國民眾歡迎的戰爭，進入更加棘手的新階段。

除這架F-15E外，伊朗當天也擊中一架支援搜救的A-10攻擊機，飛行員成功將飛機駛離伊朗領空後彈射逃生獲救。兩起事件並不意味伊朗在軍事上已接近與美國對等；美方傷亡目前仍屬有限，過去3周亦未傳出死亡案例。然而，在一場美國主要仰賴軍事優勢的衝突中，這些事件凸顯不對稱戰爭的風險，而美國公眾早已難以接受這樣的代價。

一天之內接連折損F-15E與A-10兩架軍機，也戳破川普政府「完全主導伊朗天空」的說法，以及過去一個月試圖塑造的無懈可擊形象。這類說法先前已多次被駁斥，而這起事件正是最新一例。

美國總統川普與國防部長赫塞斯曾表示，美國與以色列幾乎可在伊朗上空自由飛行，並指德黑蘭沒有能力反制。川普過去兩周持續強調美方的空中優勢。他在3月24日表示：「我們的飛機實際上正在德黑蘭及其國內其他地區上空飛行；他們無能為力。」並補充稱，美國甚至可以攻擊發電廠，而「他們什麼都做不了。」

此外，川普數周來多次宣稱，伊朗「沒有海軍」、「沒有軍隊」、「沒有空軍」，也「沒有防空系統」。他在1日晚間的全國演說中還稱，可以攻擊伊朗石油設施，「而他們完全無法做出任何反應。」他並說：「他們沒有防空設備，他們的雷達已被百分之百摧毀，我們在軍事上是不可阻擋的力量。」

CNN指出，美軍擁有數千架飛機，此次僅有兩架被擊落。政府方面也曾表示，戰事中難免出現挫折，包括人員傷亡。赫塞斯在3月4日的記者會上也承認，可能會出現「一些無人機突破或發生悲劇性事件」的情況。

然而，川普政府對空中軍事優勢的說法卻相當絕對，頻繁使用「完全控制」與「無爭議空域」等字眼，甚至將伊朗描述為連反擊所需武器都沒有。這也成為川普及其親信被質疑誇大軍事成果的最新例證。問題在於，美國在軍事上的優勢，本應是本屆政府最主要的支撐。

美國民眾對這場任務缺乏信心，認為政府未清楚說明目標，所謂「4項目標」也一再變動。更大的問題在於，荷莫茲海峽幾近關閉、油價隨之上漲，引發經濟悲觀情緒。多數美國人認為，這場戰爭不值得付出這樣的代價。

在這整個過程中，赫塞斯特別強調，媒體低估美方軍事行動的成果。他在約一個月前的記者會上批評：「這就是假新聞忽略的部分，我們在沒有地面部隊的情況下，就已控制伊朗的空域與水域。」

一個月後，最關鍵的荷莫茲海峽仍是重要例外，而對伊朗空域的控制，以及削弱飛彈發射能力，看起來也遠不如宣稱那樣完整。

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