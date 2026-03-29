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不只要伊朗石油 WSJ：川普擬出兵奪近1000磅濃縮鈾

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普27日在白宮。（美聯社）
美國總統川普27日在白宮。（美聯社）

華爾街日報29日引述美國官員透露，美國總統川普考慮對伊朗展開地面行動，目標奪取德黑蘭境內接近1000磅的濃縮鈾，此舉恐導致美軍部隊停留伊朗境內數日甚至更久，超出川普政府預估4至6周的行動時程。

官員表示，川普尚未決定是否下令奪取伊朗鈾，但對此構想持開放態度，一方面考量美軍風險，一方面認為此舉有助徹底阻止伊朗取得核武；他也要求顧問施壓德黑蘭，將交出這批材料列為停戰條件，並私下表明若伊朗不願在談判桌上讓步，不排除動武奪取。

知情人士透露，川普與部分盟友私下表示，透過定點行動奪取這批核材料在技術上可行，且不致明顯拖長戰事，仍有機會在4月中旬前結束衝突；川普本人也已向幕僚表明不願打持久戰，而部分高層則希望他盡快把重心轉回期中選舉等國內議題，因民調顯示共和黨恐面臨重大失利。

美以去年6月對伊朗發動一連串空襲前，外界研判伊朗持有逾400公斤濃度60%的高濃縮鈾，以及近200公斤濃度20%的裂變材料，後者可迅速提濃為90%的武器級鈾。

前美軍軍官與專家指出，若美軍以武力奪取伊朗高濃縮鈾，將是一項極其複雜且高風險的任務，不僅可能招致伊朗報復，也恐使軍事行動明顯超出川普團隊原先對外宣示的4至6周時程。

美軍須先在飛抵目標途中應對伊朗防空飛彈與無人機威脅，落地後再由作戰部隊確保周邊安全，掩護工程人員搜索瓦礫、排除地雷與詭雷；實際取出作業則可能須由具備戰區處理放射性物質能力的特種部隊執行。

哥倫比亞大學資深研究學者、曾參與對伊朗核談判的涅弗（Richard Nephew）表示，相關材料可能裝在40至50個特殊圓筒內，運輸時還需另置入防護容器，足以裝滿數輛卡車；若現場沒有可用機場，甚至還得搭建臨時機場。

曾任美國中央司令部與美國特種作戰司令部司令的退役上將沃特爾（Joseph Votel）直言：「這不是那種可以快進快出的任務。」

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