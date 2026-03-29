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美伊快停戰？川普：伊朗已同意15點方案「多個要求」再送美大禮示好

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普。（美聯社）
美國總統川普。（美聯社）

美國總統川普29日在空軍一號受訪表示，伊朗已同意美國15點停戰方案的「大部分條件」，預期雙方很快達成協議，且德黑蘭將從3月30日起放行20艘油船展現談判善意。

問及伊朗是否回應由巴基斯坦轉交的美方停火方案時，川普稱：「我們提出的大部分條件，他們都答應了，他們有什麼理由不答應？」他補充美伊正就這項方案達成共識，透過直接和間接接觸，預期雙方很快達成協議，而且「美國提出15件事，我們會再追加要求」。

華爾街日報報導，川普還稱伊朗已經被打趴，「他們將放棄核武。他們會把那些核塵埃交給我們。他們會照我們的要求去做」。他以「核塵埃」指稱伊朗高濃縮鈾。

川普另稱，伊朗29日又送了美國另一份禮物，「他們又給了我們20船石油，明天（30日）開始運送。」他並提到，伊朗4天前也曾提供10大船石油，稱這些安排是為了「證明他們是認真的」。

川普26日在白宮內閣會議上曾證實，伊朗放行10艘掛巴基斯坦國旗的油輪通行荷莫茲海峽，就是他所謂來自伊朗的「禮物」，且稱這是伊朗方面在談判中的善意姿態。另外，巴基斯坦副總理兼外長達爾（Ishaq Dar）28日在社群媒體宣布，伊朗已同意額外批准20艘巴基斯坦籍船舶通過荷莫茲，預計每天將有2艘船安全通航。

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