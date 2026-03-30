歐洲盟友警告：俄提供技術與情報 暗助伊朗程度超乎美所知

在伊朗前最高領袖哈米尼2月底遭擊殺後，伊朗駐莫斯科大使館下半旗致哀。(路透)

歐盟 與友邦近來透過公開或私下場合向川普政府傳達一項不利消息，就是俄羅斯 正直接且實質性援助伊朗，其介入程度遠超乎想像。

據哥倫比亞廣播公司新聞網(CBS News)報導，英國國防大臣希利(John Healey) 26日宣稱，伊朗軍事行動有「普亭在幕後撐腰」，同時英國方面評估俄伊兩國加強合作，伊朗提供「見證者」式(Shahed)無人機用於俄烏戰場，還向俄羅斯轉移生產技術、協助改良無人機作戰能力，讓伊朗軍事能力大幅提升，得以發揮驚人攻擊火力。

同時法國外長巴霍(Jean-Noël Barrot)也強調俄伊具有「雙向合作」關係：「有理由相信俄羅斯援助伊朗軍事行動，尤其這些行動似乎針對美國目標而來。」就連烏克蘭總統澤倫斯基28日也發文宣稱，握有確切證據足以證明俄羅斯衛星「為了伊朗利益，拍攝美國在中東海灣地區軍事設施」，並向伊朗提供通訊電子情報。

其實三月初已有多位消息人士證實，俄羅斯向伊朗提供美軍部署中東地區的情報，歐盟高階外交官卡拉斯(Kaja Kallas)在七國峰會(G7)直言：「我們看到俄羅斯提供伊朗情報，鎖定美國人、殺害美國人，俄羅斯現在還向伊朗提供無人機，以便伊朗攻擊鄰國與美軍基地。」

不過在法國出席G7會議的國務卿魯比歐卻刻意淡化此事：「俄羅斯為伊朗所做的一切，絲毫沒有阻礙或影響我們的行動或有效性，這是我能想到的最好說法。」還有國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)被問及俄伊兩國情報分享的報導時強調：「任何不應該發生的事情都會受到嚴厲制止與打擊。」

根據國家情報總監(Director of National Intelligence，DNI)本月發布的評估報告，中國、俄羅斯、伊朗和北韓等四國為「制衡美國的努力與行動」存有選擇性合作關係，但尚未達到利益上「對手結盟」(adversary alignment)程度。

值得注意的是，莫斯科試圖透過軍援伊朗作為與白宮談判籌碼，詹姆斯馬丁防擴散研究中心(James Martin Center for Nonproliferation Studies)歐亞事務主任諾特(Hanna Notte)指出，俄羅斯正體會「當美國毫無約束地行動時意味著什麼」。