以色列轟炸德黑蘭 伊朗批美國圖謀地面入侵將「引火自焚」

美軍兩棲攻擊艦的黎波里號及艦上搭載的陸戰隊已經抵達中東戰略位置。(美國海軍發布)

中東戰事持續緊張，以色列國防軍(IDF)29日宣布轟炸德黑蘭，伊朗則指責美國外交斡旋的同時祕密策畫地面入侵，是「引火自焚」；同時土耳其 、埃及 、沙烏地阿拉伯的高階外交官員在巴基斯坦 首都伊斯蘭堡會晤後，巴國外長達爾(Ishaq Dar)表示將在未來幾天主持美伊和談。

綜合媒體報導，IDF在一份簡短聲明中稱部隊目前正在打擊德黑蘭境內的伊朗恐怖政權目標，但並未立即提供具體地點或行動規模等細節。

「的黎波里號」(USS Tripoli)及約2500名海軍陸戰隊遠征部隊28日抵達中東後，標誌著衝突進一步升級。伊朗國會議長卡利巴夫(Mohammad Bagher Ghalibaf)29日在伊朗官媒措辭強硬的聲明中表示，美國在外交斡旋的同時祕密策畫地面入侵，而伊朗軍隊「正等著美軍登陸，然後把他們燒成灰燼」。

至於美國提出結束戰爭的15點計畫，卡利巴夫斥其是美國試圖透過外交手段實現「在戰爭中未能實現的目標」。他表示伊朗不會接受羞辱或投降，說：「我們確信我們能夠懲罰美國，讓它後悔曾經考慮過攻擊伊朗。」

在近月衝突中，巴基斯坦已成為調解者，與美國和伊朗保持著相對良好的關係。伊朗已放寬荷莫茲海峽商船的部分限制，28日晚間同意允許20艘懸掛巴基斯坦國旗的船隻通過海峽。巴基斯坦前駐伊朗大使杜拉尼(Asif Durrani)表示這發出了一個明確的信號：只要美國放棄脅迫，伊朗仍然願意與世界各國合作。

埃及外交部長阿布德拉提(Badr Abdelatty)表示，在巴基斯坦舉行的會談旨在開啟美伊之間的「直接對話」。此前，美伊兩國主要透過第三方調解人溝通，而伊朗戰爭便始於美國、以色列在間接談判期間發動空襲。巴基斯坦方面稱土耳其、埃及、沙烏地阿拉伯舉行會晤，但美以兩國均未參與。

一位伊朗高階安全官員告訴有線電視新聞網(CNN)，將由德黑蘭決定戰爭何時結束，並暗示伊朗已準備好長期維持進攻行動，稱美國先前關於戰爭「只會持續幾天的估計」是錯誤的，「我們將戰鬥到底，直到給川普和內唐亞胡一個歷史性的教訓」。