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伊朗逾30座飛彈工廠、發射場被美炸毀 為何仍能繼續發射飛彈？

編譯廖振堯／綜合報導
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在以色列和美國轟炸後，伊朗仍有能力反擊。圖為伊朗部署在西北部的飛彈。(美聯社)
在以色列和美國轟炸後，伊朗仍有能力反擊。圖為伊朗部署在西北部的飛彈。(美聯社)

美以兩國已對伊朗各項軍事目標發動了數千次空襲，專家指出開戰以來的四周，伊朗4個關鍵彈道飛彈製造基地、和至少29個彈道飛彈發射場都遭到破壞，看似削弱了伊朗核心軍事能力。不過分析人士也發現，跡象表明伊朗還是保有積極對抗的本錢。

華盛頓郵報報導，川普政府已將摧毀伊朗的飛彈計畫列為這場戰爭的核心目標之一。衛星影像顯示空襲摧毀了地面發射設施，暫時阻斷了進入地下飛彈儲存點的通道，並削弱了伊朗立即製造新飛彈的能力。然而戰略與國際研究中心(CSIS)飛彈防禦計畫主任卡拉科(Tom Karako)表示伊朗仍然還在發射飛彈，「這是一個關鍵指標。」

受到大幅破壞的四個基地分別是霍吉爾(Khojir)、巴欽(Parchin)、哈基米耶(Hakimiyeh)、沙赫魯德(Shahroud)，它們負責生產飛彈的推進劑並組裝飛彈。一些專家表示，他們懷疑伊朗的飛彈計畫是否能夠被徹底摧毀，理由是該政權在以往遭受襲擊後都有重建的紀錄，而且能夠透過外國供應鏈補充被摧毀的生產設備。伊朗還在使用移動式飛彈發射車，但數量不明。

伊朗有多少飛彈發射場的確切數量尚不清楚，但估計約為30個。專家指出，這些基地大多包含地下飛彈儲存設施，從山體開鑿的隧道進入，衛星影像顯示美以空襲摧毀了許多隧道入口。開源情報公司簡氏防務(Janes)分析師賓尼(Jeremy Binnie)稱似乎很難徹底摧毀這些基地，理論上可以使其失去戰鬥力，但伊朗會不斷地挖掘和修復它們。

紐約時報報導，美軍的公開聲明措辭謹慎，如中央司令部(CENTCOM)司令古柏(Brad Cooper)25日表示美以襲擊「已使伊朗無人機和飛彈發射率下降了90%」，卻不是「消滅了伊朗90%的無人機和飛彈」。

智庫史汀生中心(Stimson Center)的資深研究員葛里科(Kelly A. Grieco)指出攻擊次數可能並不重要，她發現隨著戰爭進展，伊朗的命中率有所增加，自3月10日以來增加了一倍多，但也說數字只是估算並不準確。「對手會適應，跡象表明對手未被打敗，而可能正在適應、學習並造成足夠損害來實施其戰略。」

伊朗 彈道飛彈

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