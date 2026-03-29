川普鬆口「最想奪下伊朗石油」自爆和談最後期限 可能占領哈格島

美國總統川普27日在白宮。（路透）

上千名美軍陸戰隊壓境中東之際，美國總統川普29日接受金融時報專訪表示，他傾向「奪取伊朗石油 」，不排除攻占伊朗石油出口樞紐哈格島。他並證實，已將4月6日設定為和談最後期限，若德黑蘭屆時仍不接受協議，美軍將對伊朗境內能源設施發動攻擊。

川普表示：「老實說，我最喜歡的做法是奪取伊朗的石油，但美國國內有些愚蠢的人會說：『你為什麼要這樣做？』但他們就是愚蠢的人。」金融時報指出，川普將對伊朗的潛在地面行動與先前對委內瑞拉行動相提並論，美軍1月逮捕馬杜洛 後，川普曾宣稱將「無限期」掌控委內瑞拉石油。

川普還說：「也許我們會拿下哈格島，也許不會。我們有很多選項。」他補充：「這代表我們必須在哈格島待上一段時間。」問及伊朗在哈格島的防禦狀態時，他說：「我不認為他們有任何防禦。我們可以輕而易舉拿下。」

不過，川普仍強調，美國與伊朗正透過巴基斯坦斡旋的間接談判進展順利。他已設定4月6日為最後期限，要求伊朗接受終戰協議，否則將打擊伊朗能源設施。

問及未來幾天是否可能達成停火協議、重新開放荷莫茲海峽時，川普未正面說明，只強調「可能很快達成協議」。他同時宣稱，美軍迄今已轟炸1萬3000個目標，仍有約3000個目標待打擊。

川普另稱，伊朗上周允許10艘懸掛巴基斯坦旗幟的油輪通過荷莫茲海峽，作為送給白宮的「禮物」，如今數量已增至20艘，且船隻已開始從海峽中央通行。不過，這項說法目前尚無法立即獨立證實。

他並指出，這些額外油輪是由伊朗國會議長卡利巴夫批准，並稱此舉顯示美伊談判進展「非常順利」。

川普並重申，伊朗現任最高領袖穆吉塔巴可能已死亡或身受重傷，稱美方至今「完全沒有聽到他的消息」。

法新社29日引述半官方伊朗學生通訊社（ISNA）報導，穆吉塔巴以書面訊息感謝伊拉克人民在對美國和以色列 的戰爭中提供支持。