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華郵爆料美軍準備在伊朗展開地面行動 白宮發言人回應了

編譯盧思綸／即時報導
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衛星照片顯示哈格島上的石油出口裝載設施。（路透）
衛星照片顯示哈格島上的石油出口裝載設施。（路透）

美國中央司令部證實約2500名陸戰隊員27日馳抵中東之際，華盛頓郵報28日引述多名美國官員表示，國防部準備在伊朗展開為期數周的地面行動。此舉將象徵伊朗戰爭升溫進入新階段，危險程度遠高於「史詩怒火」行動第一個月。

官員表示，若美方展開地面行動，規模應不至於升高為全面入侵，較可能是由特種作戰部隊與正規步兵聯合執行突襲任務；而相關計畫已醞釀數周。目前尚不清楚川普會批准五角大廈的全部或部分計畫，或者全盤否決。

白宮發言人李維特回應華郵這篇報導表示：「五角大廈的職責是進行各項準備，以利三軍統帥擁有最大限度的選擇空間。這並不代表總統已經做出決定。」

華郵指出，這類任務恐使美方人員暴露於各種威脅，包括伊朗的無人機與飛彈、地面火力以及簡易爆炸裝置。

知情美軍對伊朗地面作戰計畫的前高階國防官員證實，美方早已針對奪取伊朗石油出口樞紐哈格島等選項進行研究與兵棋推演，並非臨時起意。

這名官員指出，奪取伊朗領土將使德黑蘭政權顏面無光，也會為未來談判創造有價值的籌碼；但是「奪下哈格島並不難，難的是你的人進去後要如何保住他們」，抵禦伊朗無人機、火砲與革命衛隊反擊，守住駐地兵力。

華府智庫「近東政策研究所」軍事與安全研究計畫主任艾森斯塔特（Michael Eisenstadt）認為，美軍若處理哈格島問題，較安全的作法未必是直接奪島，而可能是在周邊布雷施壓，迫使伊朗清除荷莫茲海峽水雷。

若真要發動地面行動，更聰明的做法也許是由美軍清除伊朗部分沿岸軍事據點，採取機動突襲，避免部隊長時間固守單一地點。

負責美軍中東事務的美國中央司令部（CENTCOM）28日在社群媒體X證實，搭乘兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）的2500名第31陸戰隊遠征隊成員已赴抵中東，並由約2500名海軍人員隨行；目前尚不清楚將執行何種任務。

華郵 伊朗

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