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美國這個「神奇橘色小瓶」先別丟 華人揭多元妙用

華郵：人權報告揭美以空襲逾3週 伊朗平民近1500死

2500名陸戰隊抵中東 美軍開戰1個月已轟伊朗1.1萬目標

編譯盧思綸／即時報導
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美軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」17日從沖繩轉赴中東途中，現身新加坡海峽。(路透)
美軍兩棲攻擊艦「的黎波里號」17日從沖繩轉赴中東途中，現身新加坡海峽。(路透)

紐約時報報導，中東戰事持續升溫，葉門民兵組織青年運動參戰攻擊以色列之際，美軍駐沖繩約2500名陸戰隊員於27日馳抵中東。另一方面，美國對伊朗展開代號「史詩怒火」行動迄今屆滿1個月，已打擊伊朗境內超過1萬1000個目標，並損壞或摧毀150多艘船艦。

負責美軍中東事務的美國中央司令部（CENTCOM）28日在社群媒體X證實，搭乘兩棲攻擊艦「的黎波里號」（USS Tripoli）的2500名第31陸戰隊遠征隊成員已赴抵中東，並由約2500名海軍人員隨行；目前尚不清楚將執行何種任務。

這批陸戰隊原被視為美軍打通荷莫茲海峽行動的一環，外界推測，美軍可能利用其兵力迅速突襲海峽附近供伊朗布雷快艇出動的群島，並結合後勤與空中支援加以清除，但整體行動恐相當費時。

另外，中央司令部在社群媒體X更新打擊伊朗進度，列出13類伊朗目標，包括指揮與管制中心、伊斯蘭革命衛隊設施、防空系統、飛彈陣地及武器製造設施。

中央司令部強調：：「中央司令部部隊正對目標發動打擊，以瓦解伊朗政權的安全機器，並優先鎖定構成迫切威脅的地點。」

稍早前，中央司令部一名發言人表示，截至目前已有13名美軍陣亡，另有303名官兵受傷。

另根據CNN報導，伊朗紅新月會27日表示，自2月28日以來，伊朗境內遭攻擊已造成至少1900人死亡。

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Axios：魯比歐稱伊朗戰事還要再2到4週

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