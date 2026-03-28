Axios：魯比歐稱伊朗戰事還要再2到4週

美國國務卿魯比歐。(路透)

Axios新聞網引述消息人士透露，美國國務卿魯比歐27日在七大工業國（G7）外長會議時說，伊朗戰事還會再持續2到4週；魯比歐另與歐盟 最高外交官在俄烏議題言詞交鋒。

Axios指出，這等於第一次有美方高層官員暗示，戰爭將超出美國總統川普一直以來稱戰爭時間會在4到6週的範圍。魯比歐（Marco Rubio）當時在會後簡短記者會的說法是美國預期戰爭將在「數週而非數月」內結束。

魯比歐當天還在法國所舉行的G7外長會議聲稱，美國已接近與伊朗展開實質談判。3名消息人士表示，魯比歐告訴其他外長，美國仍是透過中間人與伊朗溝通，而非直接接觸。

消息人士轉述，魯比歐表示由於擔心被定位並遭暗殺，伊朗官員都避免使用手機，這使中間人的聯繫作業變難，導致進度放緩；另一消息人士說，魯比歐還強調美國不需要G7國家協助打通荷莫茲海峽，但希望盟國在戰後加入一支海上特遣隊，負責維持海峽航運正常。

Axios另披露，歐盟外交暨安全政策高級代表卡拉斯（Kaja Kallas）當天在G7外長會議上問魯比歐，美國究竟何時才要對俄羅斯 採取更強硬立場時，引發對方強烈回應。

消息人士指出，在討論烏克蘭 問題時，向來對俄強硬的卡拉斯批評美國未加大對莫斯科施壓。她提到一年前魯比歐在同一場合曾表示，如果俄國阻撓美國尋求止戰的努力，美方將失去耐心並對俄方施更大壓力。

消息人士轉述，卡拉斯當時對魯比歐說「一年過去了，俄羅斯沒有改變。你們的耐心什麼時候用完？」此時魯比歐明顯感到不悅，提高音量回應「我們正盡最大努力結束戰爭。如果妳認為你們能做得更好，那你們來，我們可以讓位」。

一名消息人士指出，幾名歐洲的外長插話打圓場，表示仍希望美國繼續推動俄烏外交努力；兩名消息人士表示，會議結束後魯比歐與卡拉斯曾短暫私下交談，試圖緩和氣氛。

上週末一個烏克蘭高層代表團再次抵達美國邁阿密，與川普特使魏科夫（Steve Witkoff）及女婿庫許納（Jared Kushner）會面討論和平進程。烏方官員表示，近期都未取得重大進展，很明顯美國注意力完全轉向伊朗。