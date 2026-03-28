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沉迷「爆炸片」？川普戰情室狂播轟炸畫面 外界憂戰爭決策受影響

編譯周辰陽／即時報導
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美國總統川普2025年6月21日和國安團隊在白宮戰情室開會。（路透）
美國總統川普2025年6月21日和國安團隊在白宮戰情室開會。（路透）

戰爭是一門致命的生意，但對美國總統川普來說，作戰總部內的日常卻更像一場永不停歇的電子遊戲。美國中央司令部的高級將領不僅必須確保日益複雜的中東軍事行動順利進行，據高層消息人士透露，還得每天向這位沉迷螢幕的總統提供源源不絕的「爆炸畫面」。

英國「旁觀者」雜誌副主編葛雷（Freddy Gray）28日在每日郵報撰文指出，匿名國防部消息人士警告，應預期一場針對伊朗的大規模陸海空「最後一擊」，意在打開荷莫茲海峽、拯救全球經濟，並一舉粉碎德黑蘭的抵抗。這些計畫仍籠罩在神祕之中，行動規模與時間表持續變動；唯一可以確定的是，一旦行動展開，將全程由鏡頭記錄，充滿爆炸畫面的影像還會被剪輯成短片，用來取悅三軍統帥川普。

葛雷指出，自從「史詩怒火行動」一個月前展開並對伊朗發動首波轟炸以來，川普的日常行程便包括定期與親信顧問進入新近翻修的白宮戰情室，圍坐在大型螢幕前開會。據報，每次會議都會播放所謂的「打擊蒙太奇」（strike montages），長約2至3分鐘，內容為衛星或軍機拍攝畫面，呈現伊朗目標被炸成灰燼的過程。

由於根本無法逐一檢視美軍過去一個月的所有行動，也不可能完整呈現，這些影片更像是精選剪輯。據稱仍有「書面」簡報，但川普以偏好透過影像接收資訊聞名；他同時熱中發言，在例行播放影像前後，會與在場人員討論行動進展，要求提供意見與建議，以決定後續推進方向。有時他還會接聽電話，通常來自記者，甚至開啟擴音，與眾人一同討論對外說法。

日前有消息指出，川普將戰情室當成私人電影院，白宮隨即出面反駁，試圖否認相關說法，但爭議仍持續延燒。葛雷認為，這些指控並非空穴來風。

儘管這些最高機密簡報比政府在社群媒體上發布的「宣傳影片」更為嚴肅，且沒有配樂，但華府內部仍有不少人擔心，川普與團隊已對所謂的「爆炸A片」（destruction porn）產生依賴，沉迷於大量爆炸與摧毀畫面，進而影響戰略判斷，並扭曲他對戰爭真實情況的認知。

白宮發言人李維特也未否認影片簡報，意味相關說法幾乎可以確定屬實。川普也多次抱怨「假新聞」媒體未呈現他所見的「壯觀破壞畫面」，也特別喜歡向聽眾講述戰爭故事。例如，美軍今年1月突襲逮捕委內瑞拉總統馬杜洛，川普事後向外界形容，觀看整個任務展開「簡直像在看一場電視節目。那種速度與暴力，我們看到每個細節」。

葛雷指出，即使在共和黨內部，也出現深層不安。隨著期中選舉活動全面展開，越來越多美國人，包括部分「讓美國再次偉大」（MAGA）支持者，開始擔心川普已與現實脫節。而當他坐在戰情室內、與親信處於相對舒適的環境中時，觀看美軍行動畫面，甚至可能帶來一種難以抗拒的興奮感。

白宮 川普

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