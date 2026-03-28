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攻伊4周 美已用850枚戰斧飛彈 官員憂：存貨劇減

記者顏伶如／綜合報導
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美國對伊朗開戰四周以來，已經用掉逾850枚「戰斧」飛彈。圖為勃克級導彈驅逐艦發射戰斧飛彈的資料照片。(路透)
美國對伊朗開戰四周以來，已經用掉逾850枚「戰斧」飛彈。圖為勃克級導彈驅逐艦發射戰斧飛彈的資料照片。(路透)

華盛頓郵報27日獨家報導，知情人士說，美國對伊朗開戰四周以來，已經用掉逾850枚「戰斧」(Tomahawk)飛彈，消耗速度之快引發某些五角大廈官員擔心，紛紛討論如何補充數量。

可以從海軍艦艇或潛水艇發射的戰斧飛彈，從1991年首次在波灣戰爭現身戰場以來，一直是美軍攻擊主力。戰斧飛彈受到青睞的原因包括射程超過1000哩，美國戰機飛行員不必深入防衛嚴密的敵區領空。

不過，戰斧飛彈每年僅能生產數百枚，全球供應量相當有限。五角大廈並不公開戰斧飛彈庫存量的即時數據。

幾位美國官員表示，戰斧飛彈在這次伊朗戰爭中受到高度依賴，軍方必須緊急討論是否從包括印太在內的世界其他地區調度庫存，並且為建造更多飛彈展開長期計畫。

報導指出，如此狀況曝露了五角大廈及國會對川普政府發動伊朗戰爭的憂慮，包括對於開戰原因說詞反覆、武器庫存不足恐將使得美國今後面臨世界其他地區衝突時變得捉襟見肘。

就在白宮尋求與伊朗展開和平談判的同時，也在考慮大幅升高戰情，對伊朗派遣地面部隊。

一名國防官員說，中東地區剩餘的戰斧飛彈數量「少到令人心驚」。另一名官員說，若不採取干預措施，五角大廈在中東的戰斧飛彈數量將接近形容彈藥耗盡的軍方俚語「溫徹斯特」(Winchester)狀態。

現代版戰斧飛彈2004年開始服役，美軍透過衛星與飛彈溝通，可以預先設定攻擊目標，或在飛行途中利用GPS定位鎖定目標。飛彈還可以在戰場上空盤旋，搭載攝影鏡頭能向指揮官回報戰果訊息。

根據海軍紀錄，最新版本戰斧飛彈每枚單價360萬元，生產過程耗時兩年。最近幾年，軍方一直對戰斧飛彈進行小規模採購，去年國防預算只包括57枚的採購經費。

知情人士說，對伊戰爭使用的850枚戰斧飛彈許多是在「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)最初幾天發射，其中一枚擊中伊朗南部城鎮米納布(Minab)一所小學，造成數十名兒童死亡。

兩名官員說，為了因應伊朗回擊，美軍開戰迄今發射1000多枚防空攔截彈，來自愛國者(Patriot)系統及俗稱「薩德」(THAAD)的「終端高空防禦飛彈系統」(Terminal High Altitude Area Defense)，攔截彈庫存同樣有限且不對外公開。

美國對伊朗開戰四周以來，已經用掉逾850枚「戰斧」飛彈。圖為勃克級導彈驅逐艦發射...
美國對伊朗開戰四周以來，已經用掉逾850枚「戰斧」飛彈。圖為勃克級導彈驅逐艦發射戰斧飛彈的資料照片。(路透)

美國對伊朗開戰四周以來，已經用掉逾850枚「戰斧」飛彈。圖為勃克級導彈驅逐艦發射...
美國對伊朗開戰四周以來，已經用掉逾850枚「戰斧」飛彈。圖為勃克級導彈驅逐艦發射戰斧飛彈的資料照片。(歐新社)

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