我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

曼達尼撙節開支 擬省17億元 先公布約2.46億具體措施

紐約市公校AI指南 逾千家長喊停

下回再遭川普威嚇怎麼辦？德國擬計畫瞄準美國痛點反擊

編譯湯淑君／綜合外電
聽新聞
test
0:00 /0:00
德國總理梅爾茨（左）與美國總統川普3月3日在白宮橢圓辦公室會晤。（路透）
德國總理梅爾茨（左）與美國總統川普3月3日在白宮橢圓辦公室會晤。（路透）

彭博資訊報導，面對美國總統川普的政府敵意日增，德國政府正開始擬定計畫，瞄準美國的諸多痛點，以備下回川普再對歐洲頤指氣使時強力反擊。

報導引述知情人士說法指出，柏林當局分析美國供應鏈，找出一些可供歐盟國家施壓的著力點。

例如，歐盟可瞄準美國科技巨擘，如Alphabet、亞馬遜、Meta Platforms等美企，開徵新稅、罰款或對其歐洲營運設限。

另一施壓點是人工智慧（AI）資料中心。從OpenAI、Anthropic、微軟AI部門到馬斯克的X，這方面都曝險甚鉅。布建資料中心需西門子等歐企供應專用設備。歐盟可動用「工業加速法案」等措施，公共採購優先採用歐製零組件。

更能讓美方喊痛的武器是半導體相關出口管制。美國尖端晶片生產仍倚賴歐企供應所需材料，也需要艾司摩爾（ASML）的晶片製造設備及其德國供應商蔡司（Zeiss）和創浦（Trumpf）。

歐盟其他著力點還包括藥物、化學品與工具機，歐盟也可運用投資資本當籌碼。

德國官員表示，目前尚未決定啟動上述計畫，寧可備而不用，最好能與白宮修睦關係。

亞馬遜 川普 德國

上一則

川習會5/14、15舉行 預計伊戰有望會前結束

下一則

將對伊朗發動「最後一擊」 美傳研擬4方案來結束戰鬥

延伸閱讀

飛彈防禦系統需求火熱 美德搶戰爭財加速科技軍工研發

飛彈防禦系統需求火熱 美德搶戰爭財加速科技軍工研發
「我可幫忙處理蔡英文」 WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到

「我可幫忙處理蔡英文」 WSJ曝習近平當年被川普這話嚇到
德國總統罕見抨擊川普 稱伊朗戰爭是災難性錯誤

德國總統罕見抨擊川普 稱伊朗戰爭是災難性錯誤
美揪團1兆元重塑半導體、能源、礦產供應鏈 分散對台依賴風險

美揪團1兆元重塑半導體、能源、礦產供應鏈 分散對台依賴風險

熱門新聞

前聯邦調查局局長​穆勒。(美聯社資料照)

穆勒辭世 川普：我很高興他死了

2026-03-21 14:19
美國總統川普17日在白宮。(歐新社)

伊朗外長嗆不甩48小時最後通牒 川普1句話回應了

2026-03-22 21:30
F-35戰機檔案照。（路透）

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

2026-03-19 13:05
川普總統。(路透)

川普警告：若民主黨不結束政府關門 下周派ICE進駐機場

2026-03-21 17:01
司法部19日起訴與美超微相關的三名人士，涉嫌違法向中國提供先進技術，其中包括美超微的共同創辦人廖益賢。（本報資料照片）

被控非法轉運售中Nvidia晶片伺服器 美超微高層被起訴

2026-03-20 05:50
美國中東特使威科夫（右）和伊朗外交部長阿拉奇（左）組圖。（美聯社）

伊朗最高領袖點頭 伊外長與美特使通話：同意與美談判

2026-03-24 06:11

超人氣

更多 >
TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返

TSA向ICE舉報 無證客母女登機前被捕 36小時完成遣返
黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好

黃金時刻…最新研究：年過65 半數人認知、體能變更好
醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要

醫師建議年過50不要每天洗澡 浴後多做一事更重要
伊朗開5大停火條件 全達成才會和談

伊朗開5大停火條件 全達成才會和談
梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭

梅蘭妮亞主持教育峰會 身邊機器人10種語言迎賓搶鋒頭