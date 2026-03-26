美軍增7000士兵 3階段計畫曝光 先清剿荷莫茲周邊威脅

川普總統表示已與伊朗方面接觸，計畫展開談判。但伊朗否認有接觸。圖為川普24日在白宮接受媒體訪問。(美聯社)

美軍壓境伊朗 ，美國國防部已下令增派近7000名地面部隊，顯示總統川普正為談判破局後可能動武打通荷莫茲海峽預作準備。經濟學人雜誌24日報導，五角大廈似乎有一套三階段計畫，首先投入地面部隊清剿威脅航運的戰力，接著掃除水雷，最後由海軍護送油輪。

整個行動每一階段都可能耗時數周，且風險極高。由於荷莫茲海峽地形有利伊朗發動不對稱作戰，水雷與掃雷問題成為計畫中關鍵環節；而護送油輪則是整體行動最複雜、最危險的一步，且可能曠日持久。

多家媒體24日報導，駐加州的陸軍第82空降師至少2000名官兵將派赴波灣；先前另有三艘搭載約4500名美軍的兩棲軍艦正駛往中東，其中包括駐日本沖繩、約2200人的第31陸戰隊遠征隊，預計27日進入美國中央司令部轄區。紐時指出，這波新增地面部隊規模接近7000人；另外還有另艘兩棲艦拳師號也在兼程趕往伊朗海域。

經濟學人報導，五角大廈似乎擬定一套打通荷莫茲的計畫，大致分為三階段：首先是清剿伊朗在海峽周邊的威脅戰力，包括快艇、飛彈、無人機與水雷，主要仍是空中打擊，後續不排除投入地面部隊；接著是掃除海峽內水雷；最後是在伊朗襲船能力被顯著削弱後，由美國海軍護送油輪通行。

五角大廈可能動用陸戰隊執行突襲或為護航船團部署防空系統，但考量伊朗地面兵力龐大，美軍行動多半將局限於海峽島嶼，避免進入伊朗本土；海軍前官員帕克(Jennifer Parker）表示，一旦出現傷亡或士兵被俘，局勢將完全改變，川普未必願意採取這個方案。

除此之外，水雷是最大的威脅。美國國防研究機構CNA非正規作戰專家施羅登(Jonathan Schroden)指出，只要海中存在可信的水雷威脅，任何海軍都不敢貿然讓主力艦艇進入；而掃雷作業不僅可能耗時數周，也會讓行動緩慢的美軍掃雷部隊直接暴露在風險中，還需額外空中掩護。

荷莫茲海峽地理條件也是一大難題。這條航道水淺且狹隘，最窄處僅約50公里寬，兩側有山夾峙，軍艦偵測與攔截來襲飛彈和無人機的時間相當有限；還需克服強勁海流精準操控艦艇。這種地形有利伊朗發動不對稱作戰，可將體積小、分散部署、難以徹底清除的武器藏於懸崖、洞穴與隧道中，再沿海岸線近距離出擊。專家指出，從發現威脅到做出回應很可能只有幾分鐘時間。

經濟學人描述，護送油輪則是整個計畫中最複雜且危險的階段，而且可能沒有明確終點。

美軍不僅需出動大量無人機、戰機、攻擊直升機與預警機掩護，軍艦還得攔截無人機與飛彈；海事專家估計，平均每護送兩艘油輪就需一艘驅逐艦伴航。目前波斯灣內近500艘油輪大多停滯不前。