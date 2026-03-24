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要美國別被牽著鼻子走？以色列打擊伊朗「絕不罷休」 傳土耳其急揪團盼停火

編譯林聰毅／綜合外電
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英國媒體引述消息人士報導，土耳其外長費丹（見圖）正積極聯繫波斯灣、歐洲各國，並致力撮合華府與德黑蘭談判，以尋求結束這場伊朗戰爭。（美聯社）
英國媒體引述消息人士報導，土耳其外長費丹（見圖）正積極聯繫波斯灣、歐洲各國，並致力撮合華府與德黑蘭談判，以尋求結束這場伊朗戰爭。（美聯社）

知情人士透露，土耳其正在與華府及德黑蘭接觸，期能啟動談判並達成協議，以結束這場伊朗戰爭。

英國新聞網站中東之眼（ Middle East Eye）引述土耳其外交部消息人士報導，土國外長費丹（Hakan Fidan）在上周日（22日）與伊朗、埃及和歐洲各國外長進行一系列電話會談，討論結束衝突的方案。同日，費丹還與可能包括中東特使魏科夫（Steve Witkoff）與美國總統川普女婿庫許納在內的美國高級官員通電話。

消息人士並表示，費丹在22日稍晚還與沙烏地阿拉伯、卡達、伊拉克和巴基斯坦等國外長進行進一步會談，以評估結束這場戰爭的作法。了解安卡拉想法的人士說，土耳其正在推動短暫停火，以為談判創造空間。

川普先前曾警告若伊朗繼續封鎖荷莫茲海峽，可能攻擊其發電廠。但他在23日表示，華府一直在進行「具有成效的對話」。他還命令五角大廈將攻擊伊朗能源基礎設施的軍事行動延後五天，並表示這一周還會繼續談判。

費丹上周告訴媒體，安卡拉正考慮設立一個短期臨時停火窗口，以為談判爭取時間。

費丹說，「以色列可能想要延長戰爭，追求對伊朗造成更大傷害的政策」，「面對這種做法，美國的態度將至關重要。以色列給人的感覺是，不摧毀它覺得重要的軍事和工業目標就絕不罷休。問題在於，以色列根本不想要和平」。

報導並引述消息人士說，安卡拉正試圖在談判中建立統一陣線以制衡以色列的影響力，並與歐洲、波斯灣國家和其他地區國家合作，協助結束這場衝突。目前主要的挑戰仍是找到雙方都能接受的方案，包括阿聯、沙烏地等波灣國家堅持伊朗未來絕不能封鎖荷莫茲海峽。

安卡拉伊朗研究中心（IRAM）主席阿法坎表示，由於戰爭重創了伊朗的政治與經濟，德黑蘭可能會接受任何可信的談判途徑。土耳其消息人士透露，伊朗提出了兩個主要要求：一是保證不再遭受攻擊，二是賠償其損失，可能的解決方案是允許伊朗使用其石油貿易所賺的錢，此舉可能有助於確保荷莫茲海峽的自由通行。

儘管如此，土耳其內部人士仍對於達成長期協議的前景感到悲觀，他們懷疑以色列會接受不攻擊伊朗的任何長期承諾。消息人士說：「川普可能隨時宣布勝利，但以色列似乎決心繼續發動攻擊。」

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