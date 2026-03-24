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又是內線？「預測」美攻伊朗海賺8.5萬的帳號 押注下周達停火

分析：就算美以即刻停火 能源供應也要至少4個月才能回穩

編譯盧思綸葉亭均／綜合報導
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中東戰事引爆能源危機，許多國家都出現搶油潮。圖為中國山東煙台民眾23日在排隊加油。(美聯社)
中東戰事引爆能源危機，許多國家都出現搶油潮。圖為中國山東煙台民眾23日在排隊加油。(美聯社)

「經濟學人」雜誌22日報導，即使美國和伊朗立即停火，全球油氣市場恐怕仍要至少四個月才能勉強恢復接近正常狀態。這場戰爭帶來的能源後座力，恐將拖延到北半球冬季。

財經網站CNBC報導，大宗商品市場專家、市場分析公司Again Capital創辦合夥人基爾達夫等企業高層認為，美國川普政府必須在本月底前讓荷莫茲海峽重新開放，否則企業將被迫假設衝突至少會持續到年中，衝擊全球經濟。

儘管美國和日本等國釋出戰略儲油，但基爾達夫表示，「缺口實在太大」，難以長期奏效。他指出，市場應關注4月1日之後情勢，「如果沒有解決方案、沒有計畫，甚至看不到重新開放海峽的希望，那就會演變成能源危機」。

目前市場普遍預期能源市場5月左右就有機會回到較正常狀態。但「經濟學人」從石油生產、油氣航運到煉製加工等環節逐一推算後認為，這種預期恐怕過於樂觀。

在生產端，波灣國家合計已減少每日1000萬桶原油產量，相當於全球供應的一成。這些產能無法立刻重啟，業者得先檢查設備、清理管線、恢復壓力，再小心重啟油井與初步處理設施。專家估計，光是讓原油生產回到軌道，就可能需要二到四周。

天然氣復原時間恐怕更長。卡達拉斯拉凡的全球最大液化天然氣設施，已遭伊朗無人機攻擊停止運作。該地原本供應全球近五分之一的液化天然氣，部分設施修復時間可能長達三到五年。哥倫比亞大學研究員柯柏歐說，損害較輕的機組就算恢復運作，最多可能要耗時七周。

停火後航運也不會立刻恢復順暢。受困波灣的約480艘船舶，不太可能第一時間冒險出海，船長通常會先觀望幾天，確認沒有新攻擊才敢動身。更麻煩的是，部分港口設施、碼頭與裝載設備可能受損，戰爭風險保險也大量取消或暴漲。

另一個拖延因素是，戰爭爆發後，原本運送中東原油到亞洲的超大型油輪，已轉往大西洋接單；就算荷莫茲海峽重開，許多船也可能先跑完手上航程才回到波灣。航運經紀公司BSR的威爾森說，這樣一個來回通常需要90天。

「經濟學人」指出，即使川普與伊朗即日達成停火協議，油氣供應鏈不可能一夕重啟。全球能源市場要恢復到勉強接近正常的狀態，恐怕要等四個月。

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