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川普午夜發1句話 最後通牒倒數20小時…暗示美軍將重拳出擊？

編譯盧思綸／即時報導
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美國總統川普20日在馬里蘭州登機空軍一號。(路透)
美國總統川普20日在馬里蘭州登機空軍一號。(路透)

美伊戰爭已進入第4周，局勢仍未降溫。美國總統川普在美東時間21日晚間近8時要求伊朗在48小時內重新開放荷莫茲海峽，遭德黑蘭強硬拒絕。在美東時間即將進入23日午夜前幾分鐘，距離最後通牒倒數約20小時，川普突然發文，全文僅一句話。

川普於美東時間22日深夜11時48分發文寫道：「保守說，以實力追求和平！！！」

這句話語意不明確，不知是否暗示美軍將重拳出擊，或有什麼大場面，外媒尚無進一步解讀。

川普21日曾真實社群發文表示：「如果伊朗沒有在48小時內，完全、無任何威脅開放荷莫茲海峽，美國將攻擊其各地的發電設施並予以摧毀，而且將從規模最大的一座開始！」

伊朗軍方火速回嗆，若川普敢動手，伊朗將攻擊美國及其盟友在中東的能源、科技通訊和海水淡化設施，並且完全關閉荷莫茲海峽，表明拒絕向美國屈服。伊朗國會議長加利巴夫並追加，凡是持有或買進美國公債的金融機構，也會被伊朗視為可報復打擊的對象。

美媒NewsNation記者駐華府記者布蘭特（Hannah Brandt）於美東時間22日稍早晚間在X發文寫道，訪問川普如何看待阿拉奇宣稱不受威脅時，川普回應，「好，那就等著看他說的對不對。」

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