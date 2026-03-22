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美F-35被伊朗擊中 中軍事專家：遭光電紅外成鎖定是關鍵

記者張鈺琪／即時報導
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中國軍事觀察員魏東旭分析，伊朗能擊中F-35，可能是透過掌握美軍空襲規律，在重點區域進行伏擊；即便防空體系曾遭美以打擊，仍保有機動式防空戰車，並搭載光電紅外感測器。（美聯社）
中國軍事觀察員魏東旭分析，伊朗能擊中F-35，可能是透過掌握美軍空襲規律，在重點區域進行伏擊；即便防空體系曾遭美以打擊，仍保有機動式防空戰車，並搭載光電紅外感測器。（美聯社）

美國有線電視新聞網（CNN）19日報導，兩名知情人士透露，美國一架F-35戰鬥機據信遭伊朗開火擊中，隨後在中東一處美軍空軍基地緊急降落。伊朗伊斯蘭革命衛隊同日也表示，已擊中一架美軍F-35並造成嚴重損壞，強調其防空體系並未被美軍摧毀。

F-35為美軍第五代匿蹤戰機，具備隱形與超音速巡航能力，造價逾1億美元，被視為全球最先進戰機之一，且過去鮮少傳出在實戰中遭擊中的案例。

央視新聞21日引述中國軍事觀察員魏東旭分析，伊朗能擊中F-35，可能是透過掌握美軍空襲規律，在重點區域進行伏擊；即便防空體系曾遭美以打擊，仍保有機動式防空戰車，並搭載光電紅外感測器。

他指出，當F-35降低飛行高度時，其發動機產生的紅外熱訊號會被光電系統捕捉，進而遭中近程防空飛彈鎖定與攻擊，甚至可能來不及釋放紅外誘餌彈即被命中。

魏東旭認為，此事件可能影響美軍後續戰術，未來傾向採取高空打擊或非接觸作戰方式，並加強戰機間的掩護與支援。同時，若F-35在實戰中遭相對簡易防空系統擊中，對北約及日韓等採購國而言並非好消息，恐引發對其隱身性能與戰場生存能力的疑慮。

另據澎湃新聞21日報導，軍事專家韓東表示，F-35在衝突初期扮演「踹門者」角色，負責打擊伊朗高層與防空系統，為奪取制空權提供關鍵支援，也因此成為伊朗優先打擊目標。

韓東指出，在防空雷達遭壓制的情況下，伊朗此次可能主要依賴光電系統進行探測與跟蹤；包括「赫茲-9」等機動式防空系統，具備整合導彈與光電設備的作戰能力。

他進一步表示，此次事件將提升伊朗防空部隊士氣，並促使相關作戰經驗擴散，未來伊朗與美以之間的制空權爭奪可能更加激烈；美以也可能調整戰術，加強對伊朗防空系統的打擊與壓制。

韓東指出，伊朗防空能力仍具持續性，包括導彈庫存、地下化軍工體系，以及幅員遼闊、地形複雜等因素，都使美以執行防空壓制任務面臨較高風險。

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