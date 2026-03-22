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川普想奪伊朗440公斤濃縮鈾 擬派特種部隊執行高風險任務

編譯盧思綸張佑生／綜合報導
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伊朗部分濃縮鈾可能藏在十字鎬山的地下隧道。圖為衛星影像公司Vantor公布十字鎬山於7日衛星影像。(路透)
伊朗部分濃縮鈾可能藏在十字鎬山的地下隧道。圖為衛星影像公司Vantor公布十字鎬山於7日衛星影像。(路透)

美國哥倫比亞廣播公司(CBS)20日引述消息人士透露，川普總統有意奪取伊朗核原料，正在制定控制或運出伊朗濃縮鈾的作戰策略，可能派遣美軍聯合特種作戰部隊執行任務；截至當日晚間尚未做出最終決定。國際原子能署(IAEA)秘書長葛羅西(Rafael Grossi)本周受訪示警，這項任務十分艱鉅且風險極高。

川普政府最初針對伊朗戰爭的重點放在削弱常規軍事能力，包括防空系統、飛彈系統及伊朗革命衛隊關鍵基礎設施。近來，川普及美方官員重申確保伊朗不再有能力製造核武的目標。

根據聯IAEA資料，截至2025年夏天，伊朗已累積約972磅(約440公斤)、濃縮度達60%的濃縮鈾，距離武器級只差一步。這些濃縮鈾大部分仍埋在去年6月遭美軍轟炸的核設施下方。

美國官員表示，川普政府未排除趁這波軍事行動取回伊朗高濃縮鈾庫存的可能。

IAEA葛羅西(Rafael Grossi)15日受訪CBS節目「面對全國」表示：「我們談的是裝有濃縮度達60%的六氟化鈾氣體鋼瓶，汙染性非常高，因此極難處理。我不是說不可能。我知道確實有非常驚人的軍事能力可以做到，但毫無疑問，這將是極具挑戰的行動。」

紐約時報17日報導，川普下一步關鍵抉擇在於，是否展開地面行動奪取或摧毀伊朗核燃料。這篇報導引述專家提到，伊朗核設施恐設置幾百、幾千個容器，讓特種部隊難以辨識、回收，且美國恐須深入多處地點搜尋這批核材料，部分可能藏在名為「十字鎬山」(Pickaxe Mountain)的地下隧道，也可能分散於已遭摧毀的福爾多與納坦茲濃縮設施。

美國情報界去年春天評估，伊朗當時並未試圖製造核武；伊朗也堅稱，核計畫僅用於和平用途。不過，近年來伊朗已將鈾濃縮至60%，超出多數非軍事用途所需水準。IAEA表示，伊朗是唯一將鈾濃縮到這一程度的非核武國家。

川普自開戰以來一直把「阻止伊朗取得核武」列為目標之一。衝突爆發前，美伊曾透過阿曼斡旋進行多輪間接談判，討論將伊朗高濃縮鈾降混至較低濃度並轉為燃料；但川普要求伊朗全面停止任何程度的鈾濃縮，遭德黑蘭拒絕。

2009至2014年間在五角大廈擔任助理部長，主管核生化武器的韋伯(Andrew Weber)，也待過國務院，目前是智庫「戰略風險協會」的資深研究員，蘇聯解體後，他到哈薩克、喬治亞等昔日衛星國移除核原料，累積20年豐富經驗。他投書紐約時報，坦言要在伊朗境內降落部隊、迅速辨識並運出高濃縮鈾，實際上接近「不可能」。

韋伯指出，若要真正「安全」移出這些材料，必須在現場長時間部署兵力與技術人員，而不是靠一次突襲就能搞定。他表示 這意味不僅是「搶回來」，更涉及極高風險的輻射與運輸程序，遠比在敘利亞封裝化學武器更複雜。

韋伯主張，最有效方式是「在和平時期系統性移出」伊朗的高濃縮鈾，並接受嚴格的國際監督。這可以是停火或談判條件的一部分，例如在美國與伊朗達成停戰協議時，由第三國或國際機構協助將濃縮鈾轉運至安全保管地點，而非在戰火中強行突襲。 這種模式類似過去在哈薩克、喬治亞等地的核原料回收案例，靠的是長期規畫、情報協調與外交談判，而非單純的軍事硬衝。

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