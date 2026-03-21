新聞透視／川普珍珠港玩笑背後 凸顯戰略轉變 台灣絕非局外人

日本記者19日在白宮問川普攻擊伊朗為何沒先通知日本，給了川普一記「珍珠港」殺球，讓日本首相高市早苗尬尷不已，該記者也被網民肉搜罵爆。(歐新社)

美國總統川普 在白宮與日本首相高市早苗會面時，以珍珠港事件開玩笑，表面看似即興發言，實際卻點出了當前美國戰時決策的新思維。他以「為了突襲效果，因此未事前通知盟友」作為解釋，等同公開承認，美國在對伊朗的軍事行動中，刻意將盟友排除在決策之外。

這句話的意義，不在於語氣輕重，而在於它揭露了一種正在成形的決策模式。過去美國發動重大軍事行動，即使存在爭議，仍會透過北約 或雙邊機制進行一定程度的協調。無論是波灣戰爭、阿富汗戰爭，甚至伊拉克戰爭，美國都試圖建立某種形式的聯盟或政治背書，以分散風險並提高正當性。

這次對伊朗的行動，邏輯明顯不同。川普將「突襲」置於「協調」之前，優先確保行動速度與主導權。這種選擇短期內確實提升軍事效率，但也同時削弱了盟友的參與與信任基礎。當盟友在事前無法掌握資訊，事後卻被期待提供支援，權責之間的不對稱便開始累積。

這並非單一事件，而是戰略重新排序。當前華府的優先順序已逐漸清晰：中東優先，直接投入戰事；歐洲降溫，要求盟友承擔俄烏戰場壓力；印太則維持壓力，但避免同時全面開戰。這種資源配置意味著，美國不再追求在所有戰場維持同等投入，而是選擇集中火力於最迫切的衝突。

在這樣的框架下，盟友的角色自然隨之改變。以北約對護航荷莫茲海峽的態度為例，歐洲國家普遍保持保留。對他們而言，護航並非單純的航運安全任務，而是高度可能升級為與伊朗直接衝突的前線部署。如果這項行動並非共同決策的結果，而是美國單邊軍事行動的延伸，那麼參與護航就等同承擔一場未經同意的戰爭風險。

這種疑慮，進一步被俄烏戰爭的發展放大。美國一方面在中東採取高度主導甚至排他性的軍事行動，另一方面卻在歐洲戰場上逐步降低自身負擔，並要求歐洲承擔更多責任。這種「在一個戰場主導，在另一個戰場抽手」的策略，本質上是資源重分配，但在盟友眼中，更像是承諾的不對稱。

當盟友開始意識到，美國並非在所有戰場維持一致承諾，而是依據優先順序選擇性投入時，同盟的運作方式便發生轉變。過去強調共同決策與共同承擔的架構，逐漸轉向由美國主導決策、盟友承擔後續風險。這種模式短期內或許仍能運作，但長期而言，將削弱信任與合作意願。

回到川普對高市早苗那句珍珠港玩笑，它真正揭示的，是一種排序：在關鍵軍事行動中，資訊控制與突襲效果，優先於盟友的知情與參與。當這種排序成為常態，同盟關係也將被重新定義。

如果這種模式持續下去，未來衝突中的關鍵問題將不再只是「誰與美國站在同一陣線」，而是「在事前沒有參與決策的情況下，還有多少盟友事後願意承擔風險」。而這個問題的答案，將決定下一場危機中，美國還能動員多少真正的支持。台灣絕非局外人，不可掉以輕心。