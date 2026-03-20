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高市訪白宮重申「開放與中對話」 川普承諾向習近平轉達

記者陳熙文／華盛頓報導
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川普總統(右)19日在白宮會見來訪的日本首相高市早苗(左)，談及與中國的關係，高市指持續與中國對話，川普則說願替日本轉達。（路透）
川普總統(右)19日在白宮會見來訪的日本首相高市早苗(左)，談及與中國的關係，高市指持續與中國對話，川普則說願替日本轉達。（路透）

日本首相高市早苗19日針對中日關係表示，日本持續開放與中國對話，並表示，希望美中關係的發展會有利於地區的安全，並確保全球供應鏈的安全；美國總統川普則承諾說，他與中國國家主席習近平見面時，會轉述日方的訊息。

川普19日與高市早苗在白宮見面，有日本媒體表示，日本最大的擔憂就是中國，指中國對日的態度強硬，詢問川普是否會在未來訪問北京時向習近平提到日中關係？川普回答說，他將很快訪問北京，他知道中日關係有點緊張，川普希望知道高市早苗的立場。

高市早苗因為在國會一席「台灣有事」的發言，引發中國的抵制與抗議，中日關係持續緊張。川普原定3月底出發訪問中國，也因伊朗戰事未決，確定拖遲4至5周。

高市早苗19日與川普會晤時說，日本持續開放與中國對話，同時日本以冷靜的態度處理與中國的關係；高市早苗也表示，希望美中關係會有利於地區安全，並確保全球供應鏈的安全；高市早苗也重申日本持續開放與中國對話。

川普說，他認為北京行會非常順利，目前訪問北京的行程推遲一個半月左右的時間，川普承諾說，他訪問中國時會向習近平轉述日方的訊息。

川普指出，美日領袖會討論到日本可以如何協助美國在伊朗的軍事行動，並表示，他預期日本會挺身而出；高市早苗也表示，日本譴責伊朗的行為，包括伊朗對鄰近國家發動攻擊，以及封鎖荷莫茲海峽。他說：「我期待日本採取進一步行動。」

高市一開始透過翻譯表示，「絕不能允許伊朗開發核武」，這正是日本持續敦促伊朗並聯繫世界各地合作夥伴的原因。她指出，日本也譴責伊朗攻擊鄰近地區及實質封鎖荷莫茲海峽的行為。日本外務大臣茂木敏充已與伊朗外長直接聯繫，敦促伊朗停止相關舉措。

川普與高市會面時，兩人互相讚美，川普大讚高市「非常受歡迎且具影響力」，高市則說，相信只有川普才能實現全球和平。這場會談預計聚焦貿易、能源和經濟安全等議題，也包括伊朗局勢。

據白宮外籍媒體團提供資訊，兩人原訂在雙邊會後進行工作午餐，但日本政府消息人士指出，工作午餐已取消，好讓雙方有更多討論時間。

高市指出，她這次帶來了有關穩定全球能源市場的具體提案，「非常期待接下來的討論」，特別是有關日美在經濟安全方面的合作，包括能源、稀土礦產等重要領域。

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