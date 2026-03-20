川普提珍珠港比喻奇襲伊朗「沒人比日本懂」 高市尷尬瞪眼

日本媒體問川普總統攻擊伊朗為何未先知會日本，川普指日本偷襲珍珠港應該最了解什麼是奇襲，令高市早苗一臉尬尷。（路透）

美軍向伊朗 發動「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)，但在行動前未提前告知包括日本在內的美國盟友，有日本媒體19日向美國總統川普 詢問說美方的考量，川普表示，美國不希望在行動前釋出太多訊號，美國沒有提前告知任何盟友，因為希望達到奇襲的效果。

川普並表示，沒有人比日本更懂奇襲，並開玩笑說，「你們怎麼沒有跟我說珍珠港？」

川普這番話讓坐在一旁的日本首相高市早苗滿臉尷尬，她先是深吸一口氣，接著瞪大眼睛，但仍保持微笑。

川普19日與日本首相高市早苗在白宮見面，針對美伊衝突，有日本媒體詢問說，美日是非常好的盟友，為何美國沒有提前告知歐洲和日本等亞洲盟友？指日方對此感到非常困惑。

川普表示，美國不希望釋出太多訊號，並表示，美方在軍事行動前沒有告訴任何人，因為想要奇襲(surprise)；川普說，誰比日本更懂奇襲？笑說「你們怎麼沒有跟我說珍珠港？」

川普說，由於美軍奇襲伊朗，美國取得了比預期中更大的戰果，指如果美國提前知會大家，就不是奇襲了。

1941年12月7日發生的珍珠港事件是美國參與第二次世界大戰的主因，當時日本海軍偷襲美國位於夏威夷 珍珠港的海軍基地，造成2400多名美軍陣亡。