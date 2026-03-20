我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

安檢排隊錯過航班 機票不退款 某些情況可能給代金券

51歲前港姐乳癌擴散腦 賣名牌包求生還被騙走畢生積蓄

川普提珍珠港比喻奇襲伊朗「沒人比日本懂」 高市尷尬瞪眼

記者陳熙文／華盛頓報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
日本媒體問川普總統攻擊伊朗為何未先知會日本，川普指日本偷襲珍珠港應該最了解什麼是奇襲，令高市早苗一臉尬尷。（路透）
日本媒體問川普總統攻擊伊朗為何未先知會日本，川普指日本偷襲珍珠港應該最了解什麼是奇襲，令高市早苗一臉尬尷。（路透）

美軍向伊朗發動「史詩怒火行動」(Operation Epic Fury)，但在行動前未提前告知包括日本在內的美國盟友，有日本媒體19日向美國總統川普詢問說美方的考量，川普表示，美國不希望在行動前釋出太多訊號，美國沒有提前告知任何盟友，因為希望達到奇襲的效果。

川普並表示，沒有人比日本更懂奇襲，並開玩笑說，「你們怎麼沒有跟我說珍珠港？」

川普這番話讓坐在一旁的日本首相高市早苗滿臉尷尬，她先是深吸一口氣，接著瞪大眼睛，但仍保持微笑。

川普19日與日本首相高市早苗在白宮見面，針對美伊衝突，有日本媒體詢問說，美日是非常好的盟友，為何美國沒有提前告知歐洲和日本等亞洲盟友？指日方對此感到非常困惑。

川普表示，美國不希望釋出太多訊號，並表示，美方在軍事行動前沒有告訴任何人，因為想要奇襲(surprise)；川普說，誰比日本更懂奇襲？笑說「你們怎麼沒有跟我說珍珠港？」

川普說，由於美軍奇襲伊朗，美國取得了比預期中更大的戰果，指如果美國提前知會大家，就不是奇襲了。

1941年12月7日發生的珍珠港事件是美國參與第二次世界大戰的主因，當時日本海軍偷襲美國位於夏威夷珍珠港的海軍基地，造成2400多名美軍陣亡。

1941年日本偷襲美國夏威夷珍珠港，造成2000多名官兵死亡，也是促成美國參戰的...
1941年日本偷襲美國夏威夷珍珠港，造成2000多名官兵死亡，也是促成美國參戰的主要原因。（美聯社）

世報陪您半世紀

夏威夷 伊朗 川普

上一則

反恐中心前主任肯特辭官前 因涉洩密遭FBI調查

下一則

高市訪白宮重申「開放與中對話」 川普承諾向習近平轉達

延伸閱讀

美軍再從太平洋調派2200名陸戰遠征隊赴中東 川普被問增兵這麼說

美軍再從太平洋調派2200名陸戰遠征隊赴中東 川普被問增兵這麼說
即時短評／透視川普珍珠港玩笑話背後的戰略意涵

即時短評／透視川普珍珠港玩笑話背後的戰略意涵
傳國防部追加2000億美元預算支援伊朗戰爭 川普：很小的代價

傳國防部追加2000億美元預算支援伊朗戰爭 川普：很小的代價
川普白宮會晤高市：日本在伊朗議題上挺身而出

川普白宮會晤高市：日本在伊朗議題上挺身而出

熱門新聞

F-35戰機檔案照。（路透）

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

2026-03-19 13:05
哈格島檔案照。（美聯社）

就在剛才…川普：空襲伊朗哈格島 摧毀了所有軍事目標

2026-03-13 19:23
軍事史學者奧布萊恩（Phillips O'Brien）表示，川普政府對伊朗開戰犯了一連串的錯誤，包括太輕敵，以致如今在美伊戰爭中騎虎難下，徒然成為北京的笑柄。（美聯社）

伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤

2026-03-14 12:20
國家反恐中心主任肯特檔案照。（美聯社）

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

2026-03-17 10:27
美國總統川普17日在白宮接待愛爾蘭總理馬丁來訪，並發表演說。路透

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

2026-03-18 09:25
川普總統(右)16日與眾院議長強生(左)一同出席甘迺迪中心董事會，對媒體發言時談到鄧恩病情。(美聯社)

川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票

2026-03-16 20:13

超人氣

更多 >
伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落

伊朗首次擊中美軍機？「造成嚴重破壞」F-35急降落
機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？

機場安檢大排長龍害你錯過飛機 拿得到機票退款嗎？
「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇

「終身使用」咖啡壺 省錢、環保、更香醇
19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者

19歲摔角國手被送上絞刑架 伊朗首度處決示威者
日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港

日媒問美攻伊未提前告知盟友？川普：怎麼不提珍珠港