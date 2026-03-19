日媒：日美領袖峰會聚焦中東 會後不發表聯合聲明

川普總統（左）和日本首相高市早苗（右）2025年10月28日在東京簽署協議文件後握手。（歐新社）

日本 首相高市早苗18日晚間抵達美國華盛頓，預計美東時間19日在白宮與川普 總統舉行會談。由於中東局勢緊張，雙方將就荷莫茲海峽安全與能源合作等議題展開協商，預料不會發表日美領袖聯合聲明。

NHK、每日新聞報導，會談將以小規模會議與工作午餐形式進行，高市當晚並將出席晚宴。日本外務省表示，同一天內同時安排工作午餐與晚宴屬於罕見情況。

高市在出發前表示，當前最重要的是讓中東局勢儘早降溫，並指出若局勢持續動盪，將對日美及全球經濟帶來嚴重影響，甚至衝擊各國的經濟安全保障。她強調，希望在會談中充分傳達日本立場並展開深入討論。

川普先前曾要求包括日本在內的相關國家派遣船艦維護荷莫茲海峽，雖已於17日撤回，但他的立場反覆，是否在會談中再次提出要求備受關注。

這是高市與川普第二次面對面會談。高市除將討論伊朗情勢外，也希望再次確認日美同盟的重要性，並在經濟合作與經濟安全保障等廣泛領域推動雙方深化合作。

雙方預計就抑制原油價格達成共識，包括擴大進口美國原油及推動日美共同儲備。同時，為了降低對中國的依賴，兩國也將推動稀土共同開發，並研議建立「最低價格保證」制度，以防止中國低價稀土大量流入市場。

此外，基於日美關稅協議的第二階段對美投資，雙方預計另行發布共同文件。不過，與去年前首相石破茂訪美時不同，這次峰會預料不會發表聯合聲明，外界認為，這與美方目前將重心放在伊朗局勢有關。

回顧兩人互動，川普去年10月訪日，與剛就任首相的高市首次舉行峰會，稱她將會成為「優秀的首相」，表達對於建立緊密關係的期待。川普也在美國海軍橫須賀基地的演說中公開稱讚高市是「勝利者」，稱兩人是親密的朋友。

對於這次會面，日本在野黨提出建言。中道改革連合、立憲民主黨及公明黨代表今天上午與官房長官木原稔會面，提交給高市的建議。內容指出，雙方會談內容如果涉及派遣船艦至荷莫茲海峽，日本現行法制尚不足以支持，高市應該明確向川普傳達這一點。

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