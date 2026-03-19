伊朗威脅迫在眉睫？加巴德稱還需數年「但總統才能決定」

情報首長18日出席參院情報委員會作伊朗戰爭作證。左起為：國防情報署總監亞當斯、國家情報總監加巴德、代理國安局局長哈特曼。（路透）

參議院情報委員會18日舉行全球威脅聽證會，美國最高層級情報官員齊聚接受質詢，美國在中東的軍事行動受到密切關注。國家情報總監加巴德(Tulsi Gabbard)和中央情報局(CIA )局長拉特克利夫(John Ratcliff)重申情報界的結論，認為伊朗距離研發出能夠打擊美國本土的飛彈仍需數年時間，直接反駁了川普政府為對伊朗開戰所提出的其中一項理由。加巴德闡述了情報界對這場戰爭的評估指出，在美國和以色列持續打擊下，伊朗政權「完整，但基本已衰退」。

這場年度全球威脅聽證會的焦點是伊朗戰事；加巴德首先在書面開場陳述中表示，伊朗的核濃縮計畫已在2025年的打擊中遭到「徹底摧毀」，伊朗政權也未恢復核濃縮活動。

面對民主黨 參議員奧薩夫(Jon Ossoff)詢問，情報界是否認為伊朗政權構成迫在眉睫的核威脅時，加巴德表示，伊朗「仍打算重建並繼續擴大其核濃縮能力」，但只有總統「才能決定什麼是迫在眉睫的威脅」。

「決定什麼是迫在眉睫的威脅不是情報界的職責，」加巴德表示，「這是總統根據他收到的大量信息做出的決定。」

對於民主黨議員質問她曾否建議川普，伊朗若遭美國空襲，可能攻擊波灣國家並封鎖荷莫茲海峽，加巴德避而不答。她表示，「我不會透露內部談話內容。但情報界人員將繼續向總統提供所有可用的最佳客觀情報，以支持他的決策。」

國家反恐中心(National Counterterrorism Center)主任肯特(Joe Kent)17日宣布辭職，並指「伊朗對我國並未構成立即威脅」，他「良心過不去」，無法支持這場戰爭。肯特向來被視為是其上司加巴德的政治盟友，肯特辭官數小時後，加巴德在社媒發文表示，伊朗是否構成威脅應由川普決定。

加巴德在18日聽證一開始就強調，她在會中的發言將代表情報機構的觀點，而非表達自身立場。

加巴德等高層情報官員向參院聽證會提交了情報界對於美國面臨全球威脅的年度報告；該評估報告指出，美國的主要對手國家是中國、俄羅斯 、北韓和伊朗。

加巴德表示，中國與俄羅斯擁有「能夠穿透或繞過美國飛彈防禦系統」的武器系統；北韓的飛彈已經可以打擊美國本土，而巴基斯坦的飛彈也「可能」具備這種能力。然而，伊朗並未被列為具備先進武器能力的國家之一。

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