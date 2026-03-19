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川普罵完盟友不派艦…高市成首位會晤者 日媒：壓力很大

戰火收場靠「TACO」？專家示警：最糟重演2022能源危機

戰火收場靠「TACO」？專家示警：最糟重演2022能源危機

編譯季晶晶／即時報導
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荷莫茲海峽危機未解，市場憂心戰事拖長，油價恐持續震盪數月甚至重演能源危機。（路透）
荷莫茲海峽危機未解，市場憂心戰事拖長，油價恐持續震盪數月甚至重演能源危機。（路透）

中東戰火升級，油價持續攀高。研究機構TS Lombard指出，儘管各方尋求重啟全球能源命脈荷莫茲海峽，但實際可行方案恐面臨重重阻礙，能源市場動盪可能延續數月。

TS Lombard董事總經理Christopher Granville分析，伊朗在美國與以色列攻擊後啟動「荷莫茲海峽槓桿」，讓自己能運油出去，但隨時能封鎖別人的船隻，使全球油市供應受限、價格飆升。他認為，要化解危機，關鍵仍在美國身上。

最有利於市場的情境是，美方能有效箝制伊朗的石油出口收入，進而讓波斯灣航運逐步恢復正常。然而，Granville指更可能出現的是所謂的「TACO」(Trump Always Chickens Out，川普總是臨陣退縮)，即川普在市場與經濟壓力下最終選擇退讓。

Granville指出，川普本周曾呼籲北約盟友協助重開海峽，但未獲積極回應後迅速改口，稱封鎖主要衝擊依賴石油進口的國家。他預期，川普接下來幾周仍會嘗試不同選項，但最後可能還是選擇退一步。

另一方面，伊朗主要的原油出口樞紐哈格島將是局勢發展的關鍵變數。美國近日已轟炸該島軍事目標，並威脅若德黑蘭當局若不放行油輪，下一波可能直接打擊其能源基礎設施。

在多種情境推演下，TS Lombard已上修風險評估，認為最壞情況可能重演2022年能源危機，衝擊時間長達半年。Granville則認為，這場衝突短則約四到五周，長則可能拖上五個月，市場震盪不易在短期內結束。

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