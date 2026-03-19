我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

不明無人機闖華府基地 國務卿及防長都住那 白宮急商對策

Siri發展落後 為什麼蘋果仍靠AI賺了一票？

分析：若非台灣與伊朗問題 高市會川普「會是慶祝活動」

編譯周辰陽／即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
川普總統（左）2025年10月28日與日本首相高市早苗（右）一同造訪日本橫須賀的美國海軍基地，並登上「華盛頓號」航空母艦。（路透）
川普總統（左）2025年10月28日與日本首相高市早苗（右）一同造訪日本橫須賀的美國海軍基地，並登上「華盛頓號」航空母艦。（路透）

川普總統與日本首相高市早苗19日在華府舉行會談，原本被設計為一場以櫻花、巨額投資支票與兩國緊密關係為主軸的慶祝場合，卻因美國與以色列對伊朗開戰而被打亂。

POLITICO報導，日本高度依賴經由荷莫茲海峽運輸的石油。自美國與以色列兩周多前首次攻擊伊朗以來，德黑蘭已實質關閉這條供國際航運通行的水道。與此同時，川普政府已要求包括日本在內的盟友派遣海軍艦艇，協助維持海峽對貨船開放。

日本至今仍未承諾在荷莫茲海峽提供協助，高市也表示此舉可能不符日本法律。曾於2011至2014年間擔任美國駐日本大使館副館長及臨時代辦的唐偉康（Kurt Tong）表示：「伊朗衝突為這場會談增添一層焦慮。」

另一方面，川普對盟友未提供協助的情況表達日益不滿，18日在真實社群發文表示，美國可能在「解決」伊朗這個「恐怖國家」後選擇撤出該地區，並將海峽航運安全交由「我們那些沒有回應的『盟友』」。即使只能得到模糊承諾，他仍可能在會談中向高市施壓，要求作出協助承諾；白宮則拒絕評論川普是否會向高市提出此事。

高市18日啟程赴美前在記者會表示，將提及「圍繞伊朗日益緊張的局勢」，並指出首要任務是「盡早讓局勢降溫」。不過，據日本時報報導，她也準備說明東京在保護通行該海峽船隻方面「能做與不能做的限制」。

日本政府也將尋求確認，川普政府是否計畫改變對台灣的政策。過去幾周，美國政府對台灣在印太防衛戰略中的角色轉趨低調，引發東京擔憂，認為華府可能重新評估對這個自治島嶼的傳統支持，進而提高台海衝突風險。一名熟悉峰會籌備的知情人士表示：「日本處於第一線，非常擔心美國對台政策出現變化。」

現擔任美國策略諮詢公司「亞洲集團」管理合夥人的唐偉康認為，如果不是台灣與伊朗問題，「這次訪問原本會是徹底的慶祝活動」。

高市與川普建立了溫暖關係，具有強烈個人默契，也共同希望終結北京在關鍵礦產供應鏈上的主導地位，此次訪美甚至原本安排贈送250棵櫻花樹。但日本同時也是受荷莫茲海峽航運中斷衝擊最嚴重的國家之一，約70%的進口石油與約6%的液化天然氣需經過該海峽。

高市17日表示，若荷莫茲海峽持續無法通行，日本的原油進口將在20日前後「大幅下降」，供應中斷恐影響東京為工業與民生提供穩定電力的能力，但並不代表她願意或能夠協助維持海峽安全。高市18日表示，東京正「積極評估」派遣護航艦艇是否「在法律允許範圍內」；此一猶豫可能反映日本戰後憲法的限制，即禁止「以使用武力為目的，向他國陸、海、空領域派遣武裝部隊」。

儘管日本過去十年曾派遣海上自衛隊，在索馬利亞外海亞丁灣執行反海盜護航任務，但波斯灣及周邊的實際敵對行動，將使日本海自艦艇面臨更高的交戰風險。日本駐美大使館未立即回應POLITICO詢問高市是否會在荷莫茲海峽提供協助。

到目前為止，包括日本在內、面臨能源短缺的亞洲國家，幾乎未從美國獲得關於伊朗戰爭目標或最終策略的明確說明。曾在拜登政府擔任駐日大使的伊曼紐（Rahm Emanuel）表示，川普應準備提出具體方案，以緩解東京的經濟壓力。他說：「總統在未與盟友協商的情況下決定對伊朗開戰，而盟友正承受其衝擊，因此總統顯然需要理解日本將承擔的成本。」

世報50周年

世報陪您半世紀

川普 以色列 日本

上一則

川普稱美事前不知以炸伊朗能源命脈 威脅再打卡達全摧毀

下一則

不明無人機闖華府基地 國務卿及防長都住那 白宮急商對策

延伸閱讀

響應川普護航荷莫茲？日本曾被批「支票外交」

響應川普護航荷莫茲？日本曾被批「支票外交」
日本態度曖昧…原想在川習會前拉攏川普 高市訪白宮考驗美日關係

日本態度曖昧…原想在川習會前拉攏川普 高市訪白宮考驗美日關係
美要求護航荷莫茲 日本可能先以「情報蒐集」名義派自衛隊至周邊海域

美要求護航荷莫茲 日本可能先以「情報蒐集」名義派自衛隊至周邊海域
川普不滿盟友叫不動 揚言1招「5分鐘內結束一切」

川普不滿盟友叫不動 揚言1招「5分鐘內結束一切」

熱門新聞

哈格島檔案照。（美聯社）

就在剛才…川普：空襲伊朗哈格島 摧毀了所有軍事目標

2026-03-13 19:23
軍事史學者奧布萊恩（Phillips O'Brien）表示，川普政府對伊朗開戰犯了一連串的錯誤，包括太輕敵，以致如今在美伊戰爭中騎虎難下，徒然成為北京的笑柄。（美聯社）

伊朗戰爭為何讓白宮出糗、北京竊笑？ 學者指出川普錯誤

2026-03-14 12:20
國家反恐中心主任肯特檔案照。（美聯社）

國家反恐中心主任請辭：伊戰受以脅迫 無法昧良心支持

2026-03-17 10:27
川普總統(右)16日與眾院議長強生(左)一同出席甘迺迪中心董事會，對媒體發言時談到鄧恩病情。(美聯社)

川普曝光議員病情「他快死了」 還擔心眾院少一票

2026-03-16 20:13
美國總統川普17日在白宮接待愛爾蘭總理馬丁來訪，並發表演說。路透

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

2026-03-18 09:25
美國國防科技公司Vantor公布外傳伊朗核材料儲存地「十字鎬山」在3月7日的衛星影像。（路透）

紐時揭川普下一步 比擊斃賓拉丹更危險 恐成美國現代最大膽軍事行動

2026-03-18 07:20

超人氣

更多 >
欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？

欠租、刷爆信用卡溜回中國 留學生為何被罵「蠢貨」？
紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患

紐約法拉盛奪命大火揭長期違規 1月就被警告電線隱患
水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了

水管常堵塞？水電工：別再把這些東西往排水管沖了
上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」

上海女談海歸「美是爛水果 川普是壓倒駱駝最後稻草」
川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗

川普暗示將停止維護荷莫茲海峽安全 揚言徹底滅伊朗