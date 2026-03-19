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登陸伊朗奪核燃料？川普下個軍事行動恐遠超擊斃賓拉丹

編譯盧思綸／綜合報導
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美國國防科技公司Vantor公布外傳伊朗核材料儲存地「十字鎬山」在3月7日的衛星影像。(路透)
美國國防科技公司Vantor公布外傳伊朗核材料儲存地「十字鎬山」在3月7日的衛星影像。(路透)

中東戰事持續升高，至今仍未見停火跡象，紐約時報17日報導，川普總統下一步抉擇在於，是否展開地面行動奪取或摧毀伊朗核燃料。這項潛在軍事行動恐成為美國現代史上風險最高也最大膽的軍事任務，其複雜與危險程度遠超2011年擊斃凱達組織首腦賓拉丹，以及今年初攻堅逮捕委內瑞拉總統馬杜洛的行動。

紐時指出，川普顯然正考慮對伊朗發動地面行動。他近兩天反覆重申對伊朗動武的初衷為決定鋪路，不僅強調要阻止德黑蘭提煉濃縮鈾、發展核武；並無視專家評估，宣稱伊朗距離造出核彈「只差一個月」。

幾周前，川普還說，除非伊朗被打到潰不成軍，否則不考慮展開地面行動；近來面對記者追問卻轉趨強硬，更動怒拒答。國務卿魯比歐已證實，唯有出動特種部隊深入核設施才能取出濃縮鈾。

這項行動風險之高，沒有人確知所有核燃料的存放位置。一旦儲存容器遭刺穿，外洩氣體將兼具毒性與放射性；若容器彼此過於接近，甚至可能加速核反應。

紐時提到，伊朗飛彈能力遭美以聯軍重創後，濃縮鈾已然是德黑蘭的最後防線之一，伊朗現在比以往任何時候更需要這批材料。

卡內基國際和平基金會副總裁柏科維奇(George Perkovich)指出，美國既然長年對核材料處置行動高度保密，也應假定伊朗也早有周密部署。他推測，核設施恐怕設有幾百、幾千個容器，讓特種部隊難以辨識、回收，「他們會設下很多麻煩，讓任何想取走它的人寸步難行」。

此外，美國恐須深入多處地點搜尋這批核材料。哈佛大學核專家邦恩(Matthew Bunn)指出，雖然大部分濃縮鈾位於伊斯法罕，但不太可能全部集中於此；部分可能藏在名為「十字鎬山」(Pickaxe Mountain)的地下隧道，也可能分散於已遭摧毀的福爾多與納坦茲濃縮設施。

伊朗外長阿拉奇2月曾提議，在國際原子能總署監督下，將核材料降混至核電廠使用等級，但前提是材料須留在伊朗境內；美方則堅持伊朗不得保有任何核燃料庫存，並提議由美國長期免費供應低濃縮鈾，最終遭伊方拒絕。

雖然這波戰事打斷談判，但未來若進入停火協商，美國能否接觸、移走或降混這批核材料，仍可能成為談判重點，只是目前看不出任何退場方案正在積極推進。

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