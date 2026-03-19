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戰事持續 油價飆升 美放寬委內瑞拉石油制裁提升產量

編譯盧炯燊／綜合報導
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委內瑞拉國家石油公司的油罐車停放在煉油廠。（路透資料照片）
委內瑞拉國家石油公司的油罐車停放在煉油廠。（路透資料照片）

美國和以色列伊朗戰火持續，國際油價飆升，川普政府放鬆對委內瑞拉石油行業的制裁，以提升原油產量，這是繼放寬對俄羅斯石油制裁後的另一舉措，凸顯川普總統正面對打擊伊朗後所引發的原油供應壓力。

綜合美聯社等報導，財政部負責執行美國對外經濟制裁的外國資產控制辦公室，18日發布廣泛許可，有條件授權美國公司與委內瑞拉石油公司(Petróleos de Venezuela S.A.， 簡稱PDVSA)及其持有50%或以上權益的企業展開交易。該公司他可在全球市場交易。

財政部官員表示，實施許可證的目的，是刺激對委內瑞拉能源行業的投資，增加全球石油供應。

面對伊朗戰事升級帶來的能源商品價格上漲壓力，財政部早於13日已發布文件，有條件放鬆與委內瑞拉油氣等能源行業相關交易。

白宮發言人羅傑斯(Taylor Rogers) 表示，政府已發布多項通用許可證，以推動採礦及能源行業迅速發展，必要時繼續採取行動增加委內瑞拉石油供應。

華盛頓多年來基本禁止與委內瑞拉政府及其石油部門交易，自伊朗封鎖全球能源命脈荷莫茲海峽以來，全球油價飆升，美國本土油價也未能倖免，現在放寬制裁可說是重大轉變，也凸顯了川普承受愈來愈大的壓力。

美國正面對近兩年半以來最高的汽油價格，美國汽車協會(AAA)數據顯示，18日普通汽油的全國平均價格超過每加侖3.84元，2月28日戰爭爆發前每加侖為2.98元。

選民一直不滿生活成本上漲，油價上漲更加劇共和黨人擔憂，在11月期中選舉能否繼續掌控國會。

另一方面，財政部的許可證只提供針對性的制裁豁免，但並未完全取消制裁，只允許在2025年1月29日之前成立的公司購買委內瑞拉石油。

此外款項不能直接支付給受制裁的委內瑞拉實體，包括PDVSA，而必須匯入一個由美國控制的特殊帳戶。換句話說美國允許石油貿易，但會控制資金流動。

此外，涉及與俄羅斯交易石油的國家，包括伊朗、北韓、古巴及中國部分實體也禁止參與交易。

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