川普若派地面部隊赴伊朗 民調恐比尼克森25%還慘

川普總統17日貼文表示已收到多數盟國拒絕派遣軍艦護航的回覆，他痛批盟國「愚蠢」，並稱美國不需要協助。（美聯社）

美國對伊朗發動飛彈攻擊已逾兩周，戰事未如預期迅速收場。伊朗在荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)攻擊油輪，造成全球能源市場震盪，戰局也隨之升溫。川普 盟友認為，川普已不再掌控戰爭如何或何時結束，伊朗若持續攻擊荷莫茲海峽的油輪，會把川普逼進只能使戰事升級的情況，甚至迫使美軍進入地面戰，恐演變成一場「無止盡的中東衝突」。

政治新聞網站POLITICO報導，「我們在戰場上確實狠狠打擊了伊朗，但某種程度上，他們現在掌握主導權，」一名接近白宮 的人士指出，「他們決定我們要介入多久，也決定我們是否必須派地面部隊。如果我們想保住顏面，似乎沒有其他選擇。」

川普盟友的憂慮在於，為了確保荷莫茲海峽石油運輸順暢，可能必須占領伊朗部分海岸線，造成必須派遣美軍踏上伊朗領土。這種局勢引發川普「美國優先」陣營的不安，他們擔心總統正逐漸走向他過去長期批評的「無止盡的中東衝突」。

隨著油價從每桶不到70元飆升至約100元，全美平均汽油價格已漲至3.70元，漲幅較上月達25%，共和黨人擔心，在期中選舉前夕，通膨壓力將使這場衝突演變成白宮的政治負擔。白宮發言人凱利(Anna Kelly)則強調行動「巨大成功」，稱伊朗彈道飛彈 與無人機攻擊已分別下降90%與95%，她表示，川普早已預見伊朗會試圖阻斷航行並已摧毀逾30艘布雷艇。

對此，部分「美國優先」陣營人士呼籲白宮避免倉促進入地面戰，認為仍有其他手段可施壓伊朗，例如攔截油輪、發動網路攻擊、打擊金融資產或結合盟友海軍力量。

另外，美以初期行動擊斃伊朗最高領袖哈米尼(Ali Khamenei)及多名高層與其家族成員，也可能使伊朗政權更難退讓。新任領袖穆吉塔巴(Mojtaba Khamenei)被認為立場更為強硬。一名消息人士說，「你殺了一個人，接替的人可能更激進。你還殺了他的父親與妻子，你覺得他會更理性嗎？」

該人士警告，若真的派遣地面部隊，川普的支持率恐會崩跌至前總統尼克森(Nixon)「水門案」時期約25%的慘況。