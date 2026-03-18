中東戰事擾亂燃料供應 美柴油價飆破每加侖5元

美國要求盟友派遣軍艦至荷莫茲海峽護航，多國拒絕。圖為3月11日油輪與貨船在荷莫茲海峽排隊通行。(美聯社)

伊朗封鎖荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)衝擊全球能源供應，美國柴油價格飆破每加侖5元，創下近年新高。專家警告，柴油成本上升將推高食品、運輸與日常開支，從農民到一般家庭都將承受壓力。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，根據美國汽車協會(AAA)數據，柴油價格自2022年12月以來首次突破5元大關。柴油廣泛應用於貨運卡車、大眾運輸、船隻、農用及建築設備，維吉尼亞州 農民波伊德(John Boyd Jr.)坦言感受到沉重壓力。他表示，一台耕耘機油箱需100加侖柴油，目前加滿一桶油需花費約500元，還支撐不了多久。除了燃料，肥料價格也因戰爭飆升，全球約三分之一的尿素、硫磺和氨等肥料原料需經荷莫茲海峽運往全球市場。

喬治亞大學(University of Georgia)農業與應用經濟學教授阿傑米安(Michael Adjemian)指出，柴油漲價對食品價格最初影響較不明顯，主要集中在運輸密集、易腐敗、需冷藏或產地遠離消費市場的食品上。Wedbush Securities分析師迪特里奇(Paul Dietrich)警告，柴油通膨通常是漸進式的，幾周內就可以在雜貨收據和運費中發現。目前UPS與FedEx已對部分中東地區往返貨運加收附加費，航空公司也因航空燃油成本飆升，提高票價與燃油附加費。

此外，世界部分地區因為不斷升級的伊朗戰爭，陷入能源吃緊狀況；各國政府不得不在削減需求或承擔成本的同時，優先保障日益減少的能源供應，而亞洲是受影響最大的區域，因為它嚴重依賴進口燃料，且其中大部分的燃料都需經由目前已封鎖的荷莫茲海峽來運輸。

根據美國能源資訊管理局(U.S. Energy Information Administration)，2024 年通過荷莫茲海峽的液化天然氣(LNG)中，有超過80%流向亞洲，其中大部分流向日本、南韓和台灣。

亞洲各國政府爭相進行調整，像是清點石油儲備、節約能源、爭奪供應並努力抑制油價等應對措施；但有得必有失，節約用電可能會減緩商業活動，而優先保障家庭烹飪用氣，則可能會損害餐廳和其他企業的利益。

分析師警告，隨著各國競相爭奪稀缺的能源供應，同樣的艱難抉擇可能很快，就會從亞洲蔓延到非洲和其他地區的燃料進口經濟體。