川普的稱「震驚」伊朗報復 美官員爆料：戰前都警告過了

美國總統川普。(歐新社)

路透報導，儘管美國總統川普 公開宣稱，他對伊朗近日針對多個波灣國家發動的報復性打擊感到「意外」，但根據美國官員及知情人士透露，情報部門早在美、以2月28日聯手對伊朗發動空襲前，就已示警此類報復行動屬於可能情境之一，並非毫無預期。

川普17日再度表示，對伊朗選擇打擊卡達、沙烏地阿拉伯、阿聯酋、巴林與科威特等國感到意外，稱「沒有人預料到這一點，我們都被嚇到了」。他並強調，連專家也未預見伊朗會攻擊區域內其他國家。

然而，一名美國官員指出，戰前簡報已提及，一旦伊朗認定波灣國家默許或支持美國行動，可能將報復範圍擴及這些國家首都。另一名熟悉內情的消息來源亦表示，情報圈評估，以色列 針對伊朗高層的斬首行動，很可能引發對美國軍事與外交據點的報復，甚至擴大至區域盟友。

此外，川普政府提出多項未獲情報支持的說法，包括伊朗即將擁有可攻擊美國本土的飛彈，或是在數周內即可製造核彈等，作為與以色列聯手對伊動武的理由之一。但民主黨 議員在聽取政府簡報後表示，並未發現存在「迫在眉睫威脅」的情報，質疑開戰決策的依據。