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川普的稱「震驚」伊朗報復 美官員爆料：戰前都警告過了

飆上每桶153美元 中東原油破歷史紀錄

伊朗戰時狂撈石油財 日賺1.4億美元 美默許出貨背後算盤曝光

編譯季晶晶／綜合外電
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戰事升級推高全球油價，帶動伊朗石油收入激增。儘管美國仍對伊朗實施制裁，川普還曾強硬要求「無條件投降」，華府目前卻選擇對德黑蘭的油輪運輸睜一隻眼閉一隻眼，以穩定全球供應，並緩解國內期中選舉帶來的壓力。

金融時報報導，自戰事爆發以來，伊朗每日仍可將大約150萬至160萬桶原油裝上油輪出口。即便因制裁需折價出售（假設每桶較布蘭特原油折價10美元），每日仍能有1.4億美元的收入。同一期間，伊朗透過攻擊荷姆茲海峽的油輪，實質上限制了其他國家的航運。

美國財政部長貝森特周一明確表示，華府容忍伊朗的石油銷售，「以供應全球市場」。美方還解除對俄羅斯石油的部分制裁，顯示穩油價優先於制裁執行。

然而，華府內部壓力逐漸升溫。RBC Capital Markets分析師Helima Croft警告，若衝突升級，限制伊朗石油出口將更可能成為政策選項。於此同時，美方已對伊朗主要出口終點哈格島上的逾90個軍事目標發動打擊，但刻意避開石油設施，顯示意在威懾而非切斷供應。

在美國德州產油心臟地帶，頁岩油業者並未因油價高漲而大肆擴產。獨立石油商阿靈頓（David Arrington）直言，劇烈的價格波動「對任何人都沒有好處」，並預測油價最終將暴跌，因為川普已表明希望油價在11月期中選舉前降至每桶50美元或更低。大型石油公司也不認為油價將持續走高，近期仍持續裁員以削減成本。

休士頓能源投資機構Pickering Energy Partners投資長皮克林（Dan Pickering）指出，從期貨市場價格來看，市場普遍預期「這場衝突終將平息」，目前油價水準還不足以支撐大規模擴產。

不過也有部分業者重新評估前景並轉趨積極。德州能源公司Elevation Resources執行長Steven Pruett表示，已從「避險」轉為「加碼」，加速新井投資，押注油價可維持在70美元以上。

獨立油氣公司Fiesta Energy創辦人Cole Harrison則選擇觀望，認為現在開始鑽探新井還太早，須等待更明確的價格訊號。

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