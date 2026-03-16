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波灣國家態度轉變？敦促美別停手 防伊朗再威脅荷莫茲 卻仍拒參戰

編譯季晶晶／綜合外電
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根據消息人士，波灣國家敦促美國不要半途而廢，避免伊朗仍具威脅荷莫茲海峽能力。(路透)
根據消息人士，波灣國家敦促美國不要半途而廢，避免伊朗仍具威脅荷莫茲海峽能力。(路透)

路透引述多名波灣國家消息人士與外交官報導，雖然區域國家起初反對對伊朗開戰，但隨著伊朗本月以飛彈與無人機攻擊波灣六國的機場、石油設施與商業中心，並干擾荷莫茲海峽航運，部分國家正敦促華府勿半途而廢，避免讓伊朗仍保有威脅荷莫茲海峽的能力。

與此同時，美國正施壓波灣國家加入以美國為首對伊朗的軍事行動。據悉，美國總統川普希望藉此展現區域支持，以強化這場行動的國際正當性，並鞏固國內政治支持。

沙烏地阿拉伯智庫波灣研究中心（GRC）主席Abdulaziz Sager表示，區域國家原本反戰，但「一旦伊朗開始攻擊我們，他們就成了敵人」。若美國在削弱伊朗軍事能力前撤出，波灣國家將被迫自行面對伊朗威脅。

然而，區域官員與外交人士指出，波灣國家仍不願直接參戰。倫敦政經學院教授Fawaz Gerges分析，各國正面臨戰略兩難：必須在伊朗攻擊帶來的立即威脅，與被捲入美、以主導戰爭的更大風險之間取得平衡。

目前波灣合作理事會（Gulf Cooperation Council）的六個成員國，巴林、科威特、卡達、沙烏地阿拉伯、阿曼與阿拉伯聯合大公國，至今未召開峰會協調行動，僅有一次線上會議。

阿聯已明確表示「無意被捲入衝突」，僅保留自衛權利。分析指出，各國目前採取「經過算計的克制」，一方面捍衛主權、劃設紅線，一方面避免直接參戰。

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