安撫油市 美允伊朗通過荷莫茲 貝森特：華府不介意放行

川普總統為打通荷莫茲海峽的國際石油航道，正籌組國際護油部隊，但並不順利，還沒有國家公開響應。 (路透)

財政部長貝森特 (Scott Bessent)16日表示，美方目前允許伊朗油輪通過荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)，以確保全球石油供應無虞；川普 總統則呼籲盟國加入海軍護航的行動，稱伊朗的軍事能力已遭重創，而伊朗新任最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼(Mojtaba Khamenei)生死成謎，美方無從確認談判對象。

貝森特16日在法國巴黎接受消費者新聞與商業頻道(CNBC)「財經論談」(Squawk Box)訪問時表示，美國並未阻止伊朗油輪離開荷莫茲海峽，「伊朗的船早就出海，我們允許這種情況，為世界各地供應物資」。

貝森特表示，川普政府認為，在美國海軍與盟國部隊開始護航商船之前，通過荷莫茲海峽的油輪運輸量可能就會增加，其中包括為印度供油的船隻和部分中國船隻。

貝森特說，美方相信伊朗逐漸放行船隻通過海峽，「華府 並不介意」，因為全球市場需要穩定的能源供應。

荷莫茲海峽連接波斯灣與全球能源市場，戰前全球約20%的石油供應經此海峽運輸；國際能源總署(IEA)指出，美國與以色列2月底空襲伊朗後，石油供應一度出現史上最大規模中斷的情況，本月全球供應量可能減少約800萬桶；布倫特原油價格約每桶102元，美國原油約95元。

貝森特預測，一旦戰爭結束，國際油價「可能遠低於每桶80元」，但尚無法判斷戰爭何時結束。

川普16日在白宮表示，伊朗新任最高領袖穆吉塔巴‧哈米尼在空襲後遲未公開露面、生死與傷勢眾說紛紜，美方無法確認談判對象。

外界謠傳，穆吉塔巴可能在空襲中死亡或受重傷送往俄羅斯治療。

川普說：「我們不知道，他是死還是活。我想說的是，沒有人見過他，這很不尋常。」

川普另表示，「我們不知道他們的領袖是誰，我們根本不知道要跟誰談判。」

半島電視台(Al Jazeera)報導，在荷莫茲海峽航運安全方面，川普呼籲盟國建立國際海軍聯盟，為通過該海峽的商船護航。

川普宣稱，已有多國回應華府的呼籲，準備參與行動，但暫未公開名單。他說：「許多國家(領袖)告訴我，他們正在路上。有些國家對此非常熱情，有些則不然。」