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「熱情很重要」川普呼籲各國護航荷莫茲碰釘子

記者顏伶如、陳熙文／綜合報導
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川普總統為打通荷莫茲海峽的國際石油航道，正籌組國際護油部隊，但並不順利，還沒有國家公開響應。圖為川普總統16日在白宮簽署行政命令，任命副總統范斯為全國反貪腐負責人。 (路透)
川普總統為打通荷莫茲海峽的國際石油航道，正籌組國際護油部隊，但並不順利，還沒有國家公開響應。圖為川普總統16日在白宮簽署行政命令，任命副總統范斯為全國反貪腐負責人。 (路透)

川普總統周末期間要求盟國派軍艦為荷莫茲海峽(Strait of Hormuz)護航，協助油輪運輸恢復通行，紓解全球經濟壓力。然而，截至16日為止，絕大多數被點名的友邦都沒有同意。德國直接表明不參加，日本、澳洲暗示愛莫能助，英國、法國則說正在評估可行性，但未承諾會在戰爭停火之前採取任何行動。

華爾街日報報導，德國國防部長佩斯托瑞斯(Boris Pistorius)16日拒絕川普的求助，同時反問川普道：「如果壯盛的美國海軍在荷莫茲海峽都無法獨自完成目標，如何指望巡防艦數量僅一、兩隻手就能數完的歐洲能夠做到？」

佩斯托瑞斯說：「這不是我們的戰爭，不是我們挑起的。」

川普周末期間在空軍一號上對隨行採訪媒體說，如果盟國拒絕協助為荷莫茲海峽護航，「我們將會記住」。川普接受金融時報專訪時說，倘若北約(NATO)盟友不幫忙，對北約未來而言將「非常糟糕」。

川普稱，其實美國有最強大的軍隊，不需要任何國家的幫助，但他想要試探各國的態度，川普並表示，他非常意外英國沒有在第一時間提供幫助，指他請求英國派遣兩艘航空母艦援助，但英國不願這麼做，直到美國已經摧毀伊朗軍隊，英國才說願意提供，但為時太晚了。

他再度向各國喊話，鼓勵經濟仰賴石油出入荷莫茲海峽的國家，加入協助美軍的護油行列，還再次點名中國、日本、南韓和歐盟等國；川普指出，很多國家的援助已經在路上，不過有些國家沒有那麼「熱情」，並表示，他在乎各國熱情的程度。

川普抱怨說，部分國家有美軍駐軍保護他們，這些國家卻拒絕提供協助。川普點名日本、南韓和德國，指美國在這些國家都有駐軍，但當美方詢問能否提供掃雷艦時，他們卻表達不想涉入美伊衝突。

至於有哪些國家願意提供協助，川普說，很快就會對外公布名單；川普也說他近日與法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)通話，並認為法國會提供協助。

華爾街日報分析，歐洲不願捲入伊朗戰爭的部分原因，反映了歐洲與美國政府之間的關係緊張。美國過去這段期間曾嘲諷昔日的歐洲盟友，並以經濟、軍事力量向歐洲盟友施壓，以達到美國想要的結果。

英國首相施凱爾(Keir Starmer)15日與川普通話時並未做出任何決定。施凱爾說：「我們不會捲入更大規模的戰爭。」他也說，荷莫茲海峽需要開啟，但「這可不是簡單任務」。

法國總統馬克宏(Emmanuel Macron)已對中東地區派遣八艘巡防艦、兩艘兩棲直升機母艦及一艘航空母艦，並表示部分船隻將部署在荷莫茲海峽附近。

馬克宏16日在X發文寫道，已與伊朗總統裴澤斯基安(Masoud Pezeshkian)交談，表明希望海峽自由航行「必須盡快恢復」。

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