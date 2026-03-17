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美軍在伊朗行動遍布中東7國 至今7死、逾200傷

編譯廖振堯／綜合報導
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美國中央司令部發言人霍金斯(Tim Hawkins)16日表示，在伊朗行動中受輕重傷的美軍人數目前已超過200人，分布在巴林、伊拉克以色列、約旦、科威特、沙烏地阿拉伯、阿拉伯聯合大公國等7個國家，並提供美國人員傷勢目前為止最詳細的說明。

華盛頓郵報、路透報導，霍金斯說主要是戰爭的最初幾天出現傷員，其中180餘人已經歸隊。有些傷員是在過去幾天才報導的，因為傷勢(主要是創傷性腦損傷，TBI)變得明顯。

國防部發言人帕內爾(Sean Parnell)10日的聲明指出超過140名美軍在戰爭中受傷，大多數很快就歸隊；另有8人重傷。霍金斯16日表示軍方重新描述了兩名軍人的傷勢後，重傷人數增加到10人。

目前7名美軍在伊朗襲擊中喪生，最嚴重攻擊發生在2月28日科威特舒艾巴港(Port Shuaiba)，一架單向攻擊無人機襲擊了一個臨時作戰中心，6名美軍身亡。第7名士兵則在伊朗對沙烏地阿拉伯蘇丹王子空軍基地(Prince Sultan Air Base)的襲擊中喪生。

此外上周一架KC-135加油機在伊拉克墜毀，造成6人死亡，當局表示，這起加油機墜毀事件並非因「敵方火力」所致，軍方官員稱這起事故涉及另一架飛機。

參謀首長聯席會議主席凱恩(Dan Caine)在13日簡報中表示美軍大部分傷亡都是單向攻擊無人機的襲擊造成，並說一批傷者已經返回崗位，「在科威特、約旦南端稍遠的一些地方」都出現了受傷情況。國防部長赫塞斯(Pete Hegseth)隨後補充說，「謝天謝地，幾乎九成傷者受的都是輕傷」。

中央司令部16日發布的戰況報告中表示，自行動開始以來美軍已經襲擊了伊朗境內的七千多個目標，以色列又發動了約八千次打擊，遭到攻擊的目標包括伊朗的反艦飛彈基地、彈道飛彈和無人機製造設施、武器掩體、地對空飛彈。另位匿名官員則透露，美方大約有十幾架MQ-9「死神」(Reaper)已被摧毀。

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