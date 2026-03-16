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油價狂噴40%衝破105美元 伊朗戰爭何時結束？川普幕僚給答案了

油價上漲 沖淡退稅甜頭 拖累美國經濟

編譯廖振堯／綜合報導
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伊朗戰爭使美國的油價飆漲，消費者荷包吃不消。(美聯社)
伊朗戰爭使美國的油價飆漲，消費者荷包吃不消。(美聯社)

今年退稅金額預計將比往年更高，國稅局(IRS)截至2月27日的數據顯示美國家庭收到的平均退稅額已達3742元，較去年平均高出約10.6%。對數千萬美國人來說退稅是一年之中最大筆的現金入帳，但專家表示，伊朗戰爭使得油價上漲，帶來的經濟衝擊恐使一般家庭享受不到退稅甜頭，這可能還會拖累美國經濟的潛在成長。

國家廣播公司新聞網(NBC News)報導，自伊朗戰爭爆發以來汽油和柴油價格大漲，GasBuddy即時追蹤數據顯示13日無鉛汽油每加侖平均為3.64元，比上個月均價高出約0.72元。

Wedbush證券首席投資策略師迪崔希(Paul Dietrich)指出當戰爭推高油價時，不僅僅是汽油的問題，通勤、雜貨、運輸、基本家庭生活的成本都會增加，「如果家庭必須花更多錢加油和買食物，他們在餐廳、旅遊、服裝、家居用品等所有方面的支出就會減少。」

油價上漲只是伊朗戰爭可能影響美國家庭預算其中一種方式。過去幾年消費者一直承受著後新冠疫情時代的通膨、關稅、債務攀升，以及去年開始的勞動力市場走弱，種種現象所帶來的經濟壓力日益增長。Northwestern Mutual Wealth Management投資長舒特(Brent Schutte)表示美國經濟中仍存在通膨的「餘燼」，能源價格上漲有可能將提高通膨預期，或許導致利率必須進一步調高以壓制通膨。

戰爭及其經濟效應已經推高了與美國國債掛鉤的房貸成本。「房貸新聞日報」(Mortgage News Daily)13日數據顯示30年期固定利率平均為6.41%，高於美國攻擊伊朗前的5.9%。

零售分析公司Coresight Research總裁卡恩(Max Kahn)表示，退稅金額更高所帶來的任何潛在經濟利多肯定會因為中東局勢而被削弱。且油價對低收入族群的影響通常大於高收入族群，因為這占了他們非必要支出或整體消費能力的更高比例；而汽油比起其他類型的商品，又更難找到節省開支的方法。例如，家用物品和雜貨可以透過大宗購買或在折扣連鎖店購買。

迪崔希表示像美國這種高度依賴消費支出的經濟體，前述的廣泛風險最終會波及所有收入階層。

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