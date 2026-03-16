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川普籲護航荷莫茲 盟友推三阻四 中官媒：美居然要求幫忙收爛攤子

編譯盧思綸茅毅、記者謝守真／綜合報導
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川普倡議各國派艦護航荷莫茲海峽油輪，但不情願的盟友卻推三阻四。圖為美軍艾森豪航母戰鬥群2023年通過荷莫茲海峽。(美聯社)
川普倡議各國派艦護航荷莫茲海峽油輪，但不情願的盟友卻推三阻四。圖為美軍艾森豪航母戰鬥群2023年通過荷莫茲海峽。(美聯社)

美國總統川普14日要中、法、日、韓、英派軍艦赴荷莫茲海峽護航，其中，中英法是聯合國安理會常任理事國；但被點名國家多未正面回應。

日本執政的自民黨政務調查會長小林鷹之15日在日本放送協會(NHK)節目中說，在法理上雖無法排除派自衛隊軍艦護航的可能性，但要是衝突繼續下去，日方就應審慎判斷，此事的「門檻極高」。他還說，日本政府目前並未認定這場衝突構成存亡危機事態或重要影響事態，應冷靜觀察中東情勢如何變化，再妥為因應。

日媒報導，19日白宮美日峰會時，川普可能當面向日相高市早苗提及此事。

川普倡議各國派艦護航荷莫茲海峽油輪，但不情願的盟友卻推三阻四。圖為美軍艾森豪航母...
川普倡議各國派艦護航荷莫茲海峽油輪，但不情願的盟友卻推三阻四。圖為美軍艾森豪航母戰鬥群2023年通過荷莫茲海峽。(美聯社)

韓媒15日引述一位青瓦台相關人士報導，南韓政府將和美方密切溝通，在審慎考慮後做出決定。有南韓軍方人士說，韓軍的確正有一支特遣隊「青海部隊」在葉門外海的亞丁灣執行任務，但若調往荷莫茲海峽，則其任務性質就和原本的不同，在法源上可能需南韓國會批准。

英國國防部發言人說，倫敦正與盟友及夥伴討論一系列選項，以確保航運安全。

衛報報導，英方正考慮派掃雷無人機，可能由正部署在中東的英國海軍水雷部隊負責執行相關任務，該部隊的編制為「群」級，但尚不清楚英軍現役掃雷無人機的具體數量，以及實際可投入部署的機型及系統。另外，英國此前為烏克蘭打造、用於攔截俄羅斯無人機的攔截型無人機，也可能用於對抗伊朗的「見證者」無人機。但此一構想尚處於初期評估階段。

巴黎雖尚未做出回應，但法國總統馬克宏日前視察一艘派往地中海的法軍航空母艦時表明，法方及盟友正準備一項「防禦性」任務，好讓荷莫茲海峽重新開放。

2月28日開戰以來，英法日韓這些美國盟友一直不願為美國和以色列攻擊伊朗提供軍事上的支持，但這些國家已派軍艦因應擴大的戰事。媒體形容這些國家，是美國「不情願的盟友」。

英國金融時報15日引述一位知情官員報導，歐盟國家外長可望討論將其在紅海的「盾牌」護航行動，擴大至荷莫茲海峽的可能性。

具新華社背景的新媒體「牛彈琴」15日發文批評，「全世界目瞪口呆，美國居然這樣求中國，幫忙收拾爛攤子」。

中國駐美大使館發言人回應CNN，未說明中國是否計畫向該地區部署海軍資產，僅呼籲立即停止敵對行動，並稱「所有各方都有責任確保能源供應穩定且不受阻礙」。

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