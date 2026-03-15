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美軍KC-135加油機墜毀伊拉克 6殉職人員身分公布

中央社／華盛頓14日電
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美軍KC-135空中加油機12日在伊拉克西部墜毀，國防部14日公布殉職的6人身分，來自華盛頓州科文頓31歲的薩維諾是其中一員。(路透)
美軍KC-135空中加油機12日在伊拉克西部墜毀，國防部14日公布殉職的6人身分，來自華盛頓州科文頓31歲的薩維諾是其中一員。(路透)

五角大廈今天公布本周稍早在伊拉克西部空難中殉職的6名美軍機組人員身分。當局表示，這起加油機墜毀事件並非因「敵方火力」所致。

法新社報導，這架KC-135空中加油機12日在伊拉克西部墜毀，使美軍在對伊朗相關行動中的殉職人數達到至少13人。參與同項任務的另1架飛機則安全降落。

五角大廈表示，罹難的6名機組人員分別為：阿拉巴馬州奧本33歲的克林納（John Klinner）；華盛頓州科文頓31歲的薩維諾（Ariana Savino）；肯塔基州巴得鎮34歲的普魯特（Ashley Pruitt）；印第安納州莫雷斯維爾38歲的柯瓦爾（Seth Koval）；俄亥俄州威明頓30歲的安斯特（Curtis Angst）；以及俄亥俄州哥倫布28歲的西蒙斯（Tyler Simmons）。

美軍KC-135空中加油機12日在伊拉克西部墜毀，國防部14日公布殉職的6人身分...
美軍KC-135空中加油機12日在伊拉克西部墜毀，國防部14日公布殉職的6人身分，來自俄亥俄州哥倫布28歲的西蒙斯是其中一員。(美聯社)

美軍KC-135空中加油機12日在伊拉克西部墜毀，國防部14日公布殉職的6人身分...
美軍KC-135空中加油機12日在伊拉克西部墜毀，國防部14日公布殉職的6人身分，來自肯塔基州巴得鎮34歲的普魯特是其中一員。(路透)

前3人隸屬美國空軍，後3人則隸屬於美國空軍國民兵。

五角大廈官員表示，墜機事故仍在調查中；美軍中央司令部（US Central Command）先前則指出，這次的飛機折損與敵方或友方火力無關。

這次KC-135墜毀事件，是美國聯手以色列2月28日空襲伊朗、招致伊朗對中東多地發動攻擊以來，美軍折損的第4架軍機，前3架分別是在科威特被友軍誤擊的F-15戰機。

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