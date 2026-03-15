訪中行程繞道？川普見南韓總理 透露有意川金會

2019年時任美國總統的川普（左）與北韓最高領導人金正恩（右）曾在板門店突襲式會晤，出乎各界意料。(美聯社)

美國總統川普13日在白宮與南韓 國務總理金民錫會談20分鐘。根據金民錫轉述，川普透露了他想北韓領導人金正恩 再次見面的意願，且「可能也或不會」在他訪問中國的期間發生。不過，北韓14日向日本海方向發射了10多枚導彈，一次發射這麼多導彈極為罕見。

韓聯社報導，在此情況下，想安排川金會的機會不大。

金民錫轉述，川普詢問他對北韓的看法，也表達對未來可能和北韓領袖金正恩又一次會面的興趣。

川普13日在白宮臨時和來訪的金民錫會談。會後金民錫在新聞簡報會中說，川普提到，「與金正恩會面是件好事。但這可能在我訪問中國期間，（也）可能不會在這期間發生，或可能之後發生」。

川普預計3月29日啟程訪問中國，與中國領導人習近平見面。

金民錫自己解讀，川普此話代表川、金又會的時間點，並非此一議題的核心；他更重視的是到底能否真的推進與金正恩的對話及接觸，至於有無與本月底、4月初的北京「川習會」做連結則非首要之務。

金民錫還說，川普基本上是唯一曾與金正恩對話的西方國家領袖，也是當前唯一有能力解決朝鮮半島問題，並擔任和平調解人的領袖。金民錫透露，「川普總統很好奇金正恩是否願意與美國或他對話，並問我對此事的看法」。

金民錫表示，川普對他的建言表達「濃厚」興趣，當場指示白宮幕僚進一步了解。儘管川普第二任的國安戰略（NSS）及國防戰略（NDS）均對北韓著墨不多，但金民錫認為，北韓議題依然在川普政府的關注範圍內。

北韓射飛彈 澆川普冷水？

另，外界雖普遍研判北韓14日發射彈道飛彈 ，旨在對美國和南韓的「自由護盾」聯演示威。但韓媒報導仍指出，金正恩此舉就像對川普和首爾「澆冷水」。

南韓專研北韓議題的「北韓大學院大學」教授梁茂進表示，「川金會」光會面本身就有象徵意義，「然而，真的舉行仍必須有所成果，而且要有能落實成果的環境，但在目前多地烽火連天的國際情勢下並非易事」。

南韓聯合參謀本部（聯參）14日說，北韓同日下午約1時20分向日本海發射10多枚彈道飛彈。這是北韓今年第三次射彈。北韓上次是1月27日向日本海射彈，即相隔47天再次發射。

日媒引述相關人士報導，日本防衛省研判是短程彈道飛彈，彈著點在日本專屬經濟區（EEZ）外，最高飛行高度約80公里，朝東北方飛行約340公里；聯參則研判約350公里。

韓媒報導指出，北韓一次性發射達10多枚彈道飛彈極為罕見；發射地點在北韓首都平壤的順安區。

南韓正與盟邦美國舉行年度的春季「自由護盾」（FS）聯合軍演，預估約1.8萬名南韓官兵參演，自9日持續至19日、為期11天；美軍參演兵力尚不清楚。此一戰區層級的聯演旨在為朝鮮半島可能出現的突發情況做準備。

根據美國及南韓情報單位分析，此次可能是北韓1月27日發射的600公厘超大型火箭砲KN-25。北韓將KN-25視為「戰略攻擊」手段之一，可能可以搭載核彈頭。