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美24小時改口、籲公民「立即撤離伊拉克」 分析：伊朗戰爭已跨境

編譯盧思綸／即時報導
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美駐巴格達大使館14日遇襲。(新華社)
美駐巴格達大使館14日遇襲。(新華社)

紐約時報報導，美國駐巴格達使館14日呼籲公民立即撤離伊拉克，這項警示表明伊朗戰爭已擴散進入其他國家。

美駐巴格達使館緊急發文呼籲：「美國公民應立即離開伊拉克。」貼文強調，「伊朗及其親近的恐怖民兵組織」正大肆攻擊巴格達中部、使館林立的「綠區」，指示民眾勿前往該大使館或美駐埃爾比勒（Erbil）總領事館。

美駐巴格達使館14日遇襲，路透與美聯社指遭到飛彈攻擊；法新社引述消息人士稱是無人機所為。根據社群畫面可見使館竄出大量濃煙。前一晚，美駐埃爾比勒總領事館也遇襲，伊朗扶植的伊拉克武裝團體「真主黨旅」（Kataib Hezbollah）已宣稱作案。

紐時指出，美國政府24小時前僅建議在伊拉克的美國公民保持低調，並未指示撤離。

華府智庫「近東政策研究所」中東問題專家、前美駐伊拉克大使傑佛瑞（James F. Jeffrey）指出，這種語氣上的轉變顯示，美方對伊拉克境內親伊朗武裝團體的憂慮日益加深。這些團體似乎試圖在中東開闢一條新的抗美戰線，

傑佛瑞提到，此舉也符合一項更廣泛的政策方向，即加速推動伊拉克政府約束那些民兵。

長期在中東服役、已退役的美國陸軍上校卡金斯三世（Myles B. Caggins III）說，伊朗戰事顯然已外溢到伊拉克。近幾天來，與伊朗結盟的民兵已對美國、阿聯、法國及庫德族的外交、民用與軍事設施發動超過200次攻擊。他並指出，「美國已一再警告巴格達，要控制這些民兵組織。」

獲伊朗支持的民兵組織長期在伊拉克活動，是德黑蘭區域武裝勢力網絡的一環，其中包括黎巴嫩真主黨、加薩哈瑪斯與葉門青年運動。

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