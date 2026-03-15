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哈格島遭襲 伊朗揚言轟阿聯報復 美國務院籲急徹伊拉克

記者胡玉立／綜合報導
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阿拉伯聯合大公國在富查伊哈的石油設施，14日可見濃煙竄出。(美聯社)
阿拉伯聯合大公國在富查伊哈的石油設施，14日可見濃煙竄出。(美聯社)

伊朗戰事進入第三周，川普總統14日呼籲盟軍派遣軍艦維護荷莫茲海峽航運暢通；美軍襲擊承擔伊朗90%石油出口的哈格島（Kharg Island）軍事設施，伊朗表現出挑釁姿態，誓言報復任何對其能源基礎設施的攻擊，並指責阿聯為美國飛彈襲擊提供掩護，警告阿聯平民撤離港口碼頭和「美國人藏身處」；與此同時，美國駐巴格達大使館遭恐攻，國務院呼籲僑民「立即撤離」伊拉克

川普14日在社媒呼籲「所有透過荷莫茲海峽（Strait of Hormuz）進口石油的國家都必須維護這條通道，我們將提供大力幫助！美國也將與這些國家協調確保一切順利進行。」荷莫茲海峽是全球20%石油運輸通道。川普貼文表示，希望中、法、日、韓、英等國派遣船艦。但目前尚無任何國家表示有此計畫。

川普13日表示，美國已「徹底摧毀」伊朗哈格島的軍事目標。美國中央司令部隨後表示，已襲擊哈格島包括海軍水雷儲存設施、飛彈儲存掩體等90多個軍事目標。

從遠方可清楚到美國駐伊拉克大使館冒出濃煙。（美聯社）
從遠方可清楚到美國駐伊拉克大使館冒出濃煙。（美聯社）

路透報導，伊朗淡化哈格島損失程度，但威脅使用威力更大武器，並指責阿拉伯聯合大公國（UAE）為美國飛彈襲擊提供掩護，警告阿聯部分地區是伊朗報復性打擊的合法目標。

伊朗外長阿拉奇（Abbas Araghchi）表示，伊朗將對任何對其能源設施的攻擊做出回應，並稱伊朗將打擊美國持有股份的當地企業。

伊朗警告杜拜傑貝阿里港（Jebel Ali）、阿布達比哈利法港（Khalifa port）和阿聯富吉拉港（Fujairah）附近居民撤離，稱伊朗攻擊目標是海灣地區的美國銀行分行。

阿聯國防部表示，伊朗14日向阿聯發射了9枚彈道飛彈和33架無人機。產業貿易消息人士表示，阿聯富吉拉港部分石油裝載作業已經暫停。富吉拉港位於荷莫茲海峽外，是阿聯酋墨班級（Murban）原油出口港，日產量約100萬桶，約占全球需求1%。

與此同時，美國駐巴格達大使館發布安全警報，稱與伊朗結盟的恐怖民兵組織實施或威脅發動「無差別攻擊」，14日在戒備森嚴「綠區」內的美國大使館直升機停機坪發生導彈襲擊。大使館警告美國公民「立即」離開伊拉克境內。

美國在巴格達的使館區14日第二度遭到伊朗攻擊，國務院呼籲美國僑民立即撤出伊拉克。...
美國在巴格達的使館區14日第二度遭到伊朗攻擊，國務院呼籲美國僑民立即撤出伊拉克。（路透）

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