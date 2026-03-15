中東盟友斡旋停火 川普「不感興趣」伊朗態度強硬

美國及伊朗雙方都拒絕現階段談判，但仍有多國居間穿梭。圖為阿曼外長巴德爾(左)與伊朗外長阿拉奇(右)2月在阿曼會晤。（路透）

美國的中東盟友國家試圖斡旋外交談判，結束伊朗戰爭，然而知情人士透露川普政府、伊朗皆拒絕談判，顯示雙方都在醞釀一場長期衝突。美國13日晚間攻擊伊朗主要石油出口中心哈格島(Kharg)，凸顯川普軍事進攻的決心；伊朗新任最高領袖、哈米尼 之子穆吉塔巴．哈米尼(Mojtaba Khamenei)則誓言保持荷莫茲海峽封鎖，並威脅要加強攻擊鄰國。

另一方面，兩位伊朗高層向路透表示，伊朗已明確拒絕任何停火可能性，除非美國與以色列 停止兩周前展開的大規模空襲。多國正積極斡旋結束這場衝突。

路透報導，戰前就在調解的阿曼曾多次嘗試開啟談判，但白宮 明確表示不感興趣。一名高階白宮官員證實，川普拒絕並專注於推動戰爭，以進一步削弱伊朗軍事能力，「他現在對此不感興趣，我們將毫不退讓地繼續執行任務。也許有一天(會談判)但不是現在。」另位高階白宮官員表示川普說伊朗新領導層已表示他們想要對話，並且最終會對話，而目前「史詩怒火行動」仍在執行。

在戰爭爆發首周，川普便在他的「真實社群」(Truth Social)上發文稱伊朗領導層和軍隊遭受重創，他們想要對話但「太遲了！」不過川普也經常無預警改變外交政策立場，因此很難完全排除他可能會試試水溫再走外交手段。

伊朗消息人士則稱德黑蘭拒絕了多個國家推動的停火談判，直到美國和以色列結束空襲並滿足伊朗的要求為止，包括美、以永久停止攻擊、停火包含賠償。

據三位安全和外交消息人士透露，埃及在戰前參與了調解，也試圖連接兩國溝通，雖然這些努力似乎未取得進展，但他們已經確保了受到伊朗襲擊的鄰國不要軍事反擊。

一位伊朗消息人士稱該國立場變得更強硬，之前通過外交管道傳達的任何訊息現在都無關緊要，「伊朗革命衛隊堅信，如果他們失去荷莫茲海峽的控制，伊朗就會輸掉這場戰爭。因此衛隊不會接受任何停火、停火談判或外交努力。」

Axios報導則透露俄總統普亭本周稍早跟川普通話時提議把伊朗濃縮鈾移轉到俄國，以便美國與伊朗協商停火，但被川普拒絕。俄國去年5月在美伊核談判期間也提出過類似建議，結果美以6月就攻擊伊朗核設施；一名美國官員表示之前沒接受，因為美國立場是要看到這些鈾處於安全的控制之下。