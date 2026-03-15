荷莫茲海峽狹窄 美軍想進入恐成為伊朗「屠宰場」

川普總統呼籲受到影響的國家派軍艦到荷莫茲海峽護航，點名中國、英國、法國、南韓等國。（路透）

川普 總統誓言重新打開目前遭伊朗封鎖的荷莫茲海峽，但重啟之路困難重重。美軍考慮加強空中打擊，在伊朗發射飛彈和無人機 前將其摧毀；或派遣軍艦進入海峽。最激進的軍事選項是出動地面部隊突襲或占領伊朗南部沿海地帶，但這需要投入數千名士兵戰鬥數月，且恐面臨伊朗困獸之鬥的反擊。

華爾街日報報導，川普與國防部長赫塞斯 (Pete Hegseth)多次承諾將派遣海軍軍艦護航油輪及其他船隻，川普12日表示即將展開護航行動，14日又呼籲其他國家加入。但美國海軍官員曾表示，若派遣軍艦進入狹窄的荷莫茲海峽，伊朗無人機和反艦飛彈可能會將該處變成美國官兵的「屠宰場」。

川普政府表示所有選項都在考慮之內，並已下令一個陸戰隊遠征隊(Marine Expeditionary Unit)前往中東，典型的遠征隊包含數千名船員、約2200名陸戰隊員，以及戰機、戰艦。負責護航的戰艦需清掃水雷、並抵禦伊朗空襲及小型快速攻擊艇組成的「蚊子艦隊」襲擊。專家估計每艘油輪可能需要兩艘軍艦護航，或者以12艘軍艦守護5到10艘油輪組成的船團。由於距離極短，攔截飛彈與無人機的難度極高。

分析指出除了軍艦，還需要至少12架MQ-9「死神」(Reaper)無人機持續巡邏，這將耗費龐大的人力與經費。航運分析機構「勞氏情報」(Lloyd's List Intelligence)數據顯示，即便實施護航，受限於安全措施與可用軍艦數量，通航量僅能恢復到正常水準的10%，以此速度需要好幾個月才能消化波斯灣內滯留的600多艘商船。

若派遣地面部隊，行動可能從海岸線大規模空襲開始，隨後部隊將在伊朗南部登陸，很可能是陸戰隊在山區、地形崎嶇的地區發動兩棲攻擊，指揮官可以嘗試反覆進攻摧毀伊朗無人機和飛彈發射器然後撤退；然而伊朗也可能跟美軍玩「貓捉老鼠」避免接觸，等到美軍撤離後再重新進駐。

軍事分析家認為要維持控制權就得從地面入侵。美國試著以空襲壓制伊朗地面部隊，讓他們遠離美軍登陸部隊，但前國務院顧問拜曼(Daniel Byman)指出如果一開始特種部隊的數量有限，是否需要更多的部隊來保護他們？「政府必須決定是要接受進展有限，或加倍投注兵力。」